Kolik si smí důchodce přivydělat, aby o nic nepřišel? Je dobré si to předem spočítat

Spousta lidí v penzi by si ráda přivydělala, ale drží je zpátky jedna obava. Bojí se, že jim kvůli výdělku stát sáhne na důchod nebo ho rovnou zastaví. U většiny seniorů je ten strach zbytečný. Existuje ale skupina, pro kterou platí přesně opačná pravidla a kde se vyplatí počítat každou korunu předem.
Řádný důchod: žádný strop neexistuje
Kdo už dosáhl důchodového věku a pobírá řádný starobní důchod, může si přivydělávat, kolik chce. Zákon mu v tom neklade žádnou hranici. Pracovat smí na klasickou smlouvu, na dohodu i jako živnostník, a výše výdělku na jeho penzi nic nemění. Důchod se nekrátí ani nezastavuje bez ohledu na to, jak vysoký ten výdělek je.
Platí pro něj jen běžná daňová a odvodová pravidla jako pro každého jiného. Na samotný nárok na důchod ovšem výdělek žádný vliv nemá, a to je pro většinu penzistů dobrá zpráva.
Předčasný důchod: tady se hlídá každá koruna
Úplně jinak je na tom ten, kdo odešel do předčasného starobního důchodu a řádného věku pro odchod do penze ještě nedosáhl. Dokud tohoto věku nedosáhne, nesmí si vydělávat způsobem, ze kterého by mu vznikla účast na důchodovém pojištění. To v praxi vylučuje nástup do běžného zaměstnání i jakýkoli příjem, z něhož se odvádí sociální pojištění.
Když se Česká správa sociálního zabezpečení dozví, že předčasný důchodce takovou práci vykonává, výplatu důchodu mu zastaví a za odpracovanou dobu vyměří přeplatek, který musí vrátit. Omezení skončí dnem, kdy dosáhne řádného důchodového věku. Od té chvíle už může pracovat bez omezení jako ostatní penzisté.
Co si předčasný důchodce dovolit smí
Přivydělat si předčasný důchodce přesto může. Musí ale zůstat u příjmu, který účast na pojištění nezakládá. Pro rok 2026 platí tyto hranice:
Forma přivýdělku Bezpečný limit (rok 2026) Dohoda o provedení práce (DPP) pod 12 000 Kč měsíčně Dohoda o pracovní činnosti nebo zaměstnání malého rozsahu pod 4 500 Kč měsíčně Živnost jako vedlejší činnost (OSVČ) roční zisk pod 117 521 Kč
Do těchto limitů se pojistné neodvádí a důchod zůstává nedotčený. Zvlášť výhodná bývá dohoda o provedení práce, protože z měsíční odměny pod 12 000 korun se sociální ani zdravotní pojištění neplatí. Jakmile ale příjem hranici přesáhne, zakládá pojištění a výplatu předčasného důchodu ohrožuje. Pasivní příjmy jako nájem z bytu, dividendy nebo úroky se do limitů nepočítají a pobírat je předčasný důchodce může bez obav.
Předčasný důchodce si smí přivydělat jen z příjmu, ze kterého nevzniká účast na důchodovém pojištění. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kde lidé nejčastěji chybují
Největší past nečíhá ve výši jednoho výdělku, ale v souběhu více přivýdělků a v tom, když člověk hlídá jen roční součet. Správa sociálního zabezpečení posuzuje každý druh příjmu zvlášť a kromě ročního součtu si všímá i jednotlivých měsíců. Stačí pak jediný měsíc, kdy odměna z dohody přeskočí hranici, a účast na pojištění vznikne.
Následkem bývá výzva k doložení výdělků a hrozba, že se výplata předčasného důchodu zastaví a přeplatek bude nutné vrátit. Kdo si není jistý, jak se jeho jednotlivé příjmy započítávají, měl by to vyřešit dřív, než smlouvu podepíše.
Práce v důchodu se teď vyplácí jinak
Pro řádné důchodce, kteří dál pracují, se v posledních letech změnil systém výhod. Dřívější připočítávání k penzi za odpracované dny v důchodu skončilo koncem roku 2024. Místo něj teď pracujícím starobním důchodcům klesá povinný odvod na sociálním pojistném, takže jim z výdělku zůstane víc čistého hned na výplatě. Kolik přesně ušetří, se liší podle toho, jestli jsou zaměstnaní, nebo si přivydělávají jako živnostníci.
Zdroje: https://www.cssz.cz/-/v-predcasnem-duchodu-je-mozny-jen-maly-privydelek-pozor-na-prisna-omezeni, https://www.cssz.cz/-/sleva-na-pojistnem-pro-pracujici-duchodce-od-ledna-2025, https://mpsv.gov.cz/socialni-pojisteni, https://www.finance.cz/clanky/553439-jak-si-mohou-predcasni-duchodci-privydelavat-priklady-napovi/, https://dostupnyadvokat.cz/blog/privydelek-v-duchodu