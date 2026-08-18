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Kolik si smí důchodce přivydělat, aby o nic nepřišel? Je dobré si to předem spočítat

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Spousta lidí v penzi by si ráda přivydělala, ale drží je zpátky jedna obava. Bojí se, že jim kvůli výdělku stát sáhne na důchod nebo ho rovnou zastaví. U většiny seniorů je ten strach zbytečný. Existuje ale skupina, pro kterou...
Kolik si smí důchodce přivydělat, aby o nic nepřišel? Je dobré si to předem spočítat

Kolik si smí důchodce přivydělat, aby o nic nepřišel? Je dobré si to předem spočítat

Zdroj: Asenior.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

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