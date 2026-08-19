Vyhlašujeme nejzdravější maso pro seniory: terapeuti doporučují, aby ho jedli aspoň 1x týdně

Zatímco se v televizních reklamách stále dokola točí kuřecí prsa a libové hovězí, v koutě českých zahrad trpělivě vyčkává skutečný nutriční šampion. Králík totiž nabízí přesně to, co ostatní masa jen slibují, tedy minimální zátěž pro srdce i žaludek bez zbytečných tuků navíc. Zapomenutý král českých dvorů
Když se řekne zdravé stravování, většina z nás automaticky zamíří k regálu s drůbežím, jako by šlo o jedinou možnou cestu ke štíhlé linii. Králík byl přitom kdysi naprostým základem našeho jídelníčku, než ho z talířů vytlačila průmyslová velkovýroba levnějších a méně kvalitních alternativ.
Dnes se tohle jemné bílé maso vrací do módy s plnou parádou a vědeckými argumenty, které z něj dělají jasného vítěze všech dietních tabulek. Pro seniory představuje ideální způsob, jak si pochutnat na poctivé pečeni a zároveň neposílat své cévy na nebezpečnou horskou dráhu plnou cholesterolu.
Foto: Freepik.com Čísla, která konečně dávají smysl
Pokud se podíváme na tvrdá data, králík s přehledem knockoutuje i tolik opěvovaná kuřecí prsa, o hovězím steaku ani nemluvě. Obsahuje totiž jen zlomek nasycených tuků a hladinu cholesterolu drží v hodnotách, které vykouzlí úsměv na tváři i tomu nejpřísnějšímu kardiologovi v okresní nemocnici.
Sto gramů této lahůdky tělu dodá poctivou dávku bílkovin, ale přitom vás nezahltí kaloriemi, které by se v důchodu shazovaly jen velmi těžko. Je to zkrátka čisté palivo, které svaly nakrmí efektivněji než drahé doplňky stravy z lékárny, a navíc chutná mnohem lépe než proteinový nápoj.
Lehkost, kterou vaše břicho ocení
Existuje pádný důvod, proč naše babičky vařily králičí vývar každému, kdo se zrovna dostával z nejhoršího nebo měl citlivější trávení. Toto maso má totiž neuvěřitelně jemná svalová vlákna a minimum pojivových tkání, takže ho váš žaludek zpracuje s prstem v nose a bez zbytečného nafukování.
Zapomeňte na ten nepříjemný pocit, kdy vás po nedělním obědě svalí těžké vepřové na gauč a vy pak dvě hodiny jen těžce oddechujete. Po králičím stehýnku se budete cítit lehce a svěže, jako byste právě snědli misku salátu, ovšem s tím rozdílem, že nebudete mít za hodinu zase hlad jako vlk.
Foto: Freepik.com Svaly v kondici i po sedmdesátce
S přibývajícím věkem se naše tělo bohužel snaží svalů zbavit rychleji, než stíháme doplňovat zásoby v lednici. Králičí maso je však nabité kompletním spektrem esenciálních aminokyselin, které fungují jako záchranná brzda pro svalovou hmotu a pomáhají udržet tělo pevné i v pokročilém věku.
Kvalitní bílkovina je v tomto případě tak dobře vstřebatelná, že ji tělo využije do posledního gramu na opravu buněk a posílení imunity. Není to žádná věda, ale prostá biologie, která říká, že čím čistší zdroj energie svému stroji dopřejete, tím déle a spolehlivěji vám bude bez vrzání sloužit.
Koktejl vitamínů bez nutnosti polykat pilulky
Králík funguje jako taková nenápadná přírodní lékárna, protože v každém soustu najdete pořádnou porci vitamínu B12 pro bystrou mysl a klidné nervy. K tomu si připočtěte zinek pro lepší hojení a fosfor pro pevné kosti a máte vyhráno, aniž byste museli utrácet tisíce za barevné krabičky s vitamíny.
Pokud navíc seženete kus z domácího chovu, dostanete jako bonus i příznivý poměr omega mastných kyselin, které aktivně bojují proti zánětům. Je to investice do vlastního zdraví, která se vyplatí mnohem víc než akční balení špekáčků, po kterých vám bude nanejvýš těžko a naskočí vám jen žáha.
Zdroje: Nikol Kolomazníková – autorský text https://volny.centrum.cz/clanek/toto-je-nejzdravejsi-maso-specialne-seniori-by-ho-meli-jist-alespon-jedenkrat-tydne-183246?lp=1 https://www.webmd.com/diet/health-benefits-rabbit-meat https://www.centrum.cz/clanek/toto-je-nejzdravejsi-maso-specialne-seniori-by-ho-meli-jist-alespon-jedenkrat-tydne-183246 https://www.bezhladoveni.cz/ukazkovy-jidelnicek-pro-seniory/