Vyhlašujeme nejhorší kabelky pro seniorky: vypadají prakticky, ale přidávají roky

Kabát sedí, boty ladí, účes je čerstvě z kadeřnictví. A přesto může celkový dojem shodit věc, kterou nosíte denně a skoro ji nevnímáte. Módní poradkyně u nás i v zahraničí se shodují, že některé kabelky ženě zbytečně přidávají na věku. Nejčastěji jsou to paradoxně ty, které jsme si kdysi koupily čistě z rozumu.
Žádná z těch chyb není neřešitelná a většinou stačí maličkost. Jen je potřeba vědět, na co se podívat.
Obří taška, do které se vejde celý den
Deštník, šátek, rozečtená kniha, obálka s účtenkami a ještě jablko na cestu. Velká kabelka svádí k tomu, abychom do ní naskládaly všechno, co by se mohlo hodit. Jenže přecpaná taška se začne boulit, ztratí tvar a vedle postavy vytvoří jednu širokou plochu, která ji opticky rozšíří.
Přečtěte si také: Ani baleríny, ani tenisky. Ženy po 60 letos na podzim nosí 1 typ bot, který nebolí a opticky prodlouží nohy
Řešením bývá kabelka o kousek menší. Středně velký model pojme to podstatné a nepřebije celou postavu. Pořádek uvnitř pomůžou udržet malé taštičky, do kterých si drobnosti roztřídíte.
Foto: Freepik.com Popruh až k bokům
Kabelka, která se houpe někde u stehen, táhne pohled dolů. Když je navíc těžká, rameno se pod ní stočí a celé držení těla pak působí unaveně. Stylistka Galina Králová pro Kupi.cz upozornila, že crossbody kabelky končící v oblasti kyčlí nesluší většině žen, ať mají jakoukoli postavu.
Nejlépe vypadá kabelka usazená zhruba mezi podpažím a pasem. Často tedy nemusíte kupovat nic nového, stačí popruh o pár dírek zkrátit.
Přečtěte si také: Ženy po 60 už nikdy nenoste tyto 3 barvy. Kosmetička prozradila, že zvýrazní každou vrásku Zipy, přezky a kapsička na všechno
Taška obsypaná zipy, klopami, přezkami a patentkami slibuje dokonalý pořádek. Na pohled ale působí přeplácaně a prozradí, že pochází z doby, kdy se takové modely nosily. Dnešní kabelky mívají čisté linie a jen pár decentních detailů. Přihrádky klidně mějte, jen ať jsou schované uvnitř.
Foto: Freepik.com Obrovské logo přes celou plochu
Kabelka pokrytá monogramem nebo velkým nápisem značky kdysi znamenala prestiž. Dnes spíš připomene, kolik let už je stará. Totéž platí o velkých lesklých sponách a kování, které na sebe strhávají pozornost. Moderněji působí nenápadné značení a matný nebo kartáčovaný kov.
Ohlodaná ucha a loupající se kování
I sebelepší kabelka jednou doslouží. Prozradí ji roztřepená nebo popraskaná ucha, potrhaná podšívka, zip, který se zasekává, a kování, ze kterého se loupe barva. S takovou taškou působí upraveně málokdo, i kdyby zbytek oblečení byl zbrusu nový. Pečlivě prošité švy a pevné kování naopak na první pohled ukážou kvalitu, i když nejde o drahou značku.
Přečtěte si také: Ani kozačky, ani tenisky. Ženy po 60 letos na podzim nosí 1 typ bot, který je pohodlný a hodí se ke všemu Černá není povinná
„Ženy si pečlivě vybírají rtěnku podle podtónu pleti, ale u kabelek často volí černou klasiku bez ohledu na to, jestli jim sluší nebo ne,“ uvedla pro Svět ženy stylistka Linda Neumanová, která se věnuje klientkám nad 40 let.
Stylistky proto doporučují zkusit teplejší nebo světlejší odstín, který obličej rozjasní. Hezky funguje třeba koňaková hnědá, holubí šeď, vínová nebo mléčně bílá. Kabelka v takové barvě osvěží i šatník, ve kterém převládá tmavá klasika.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.relaxeo.cz/hruba-chyba-s-kabelkou-kterou-delaji-ceske-seniorky-uz-20-let-mysli-si-ze-vypadaji-elegantne-ale-pridava-jim-roky/, https://www.fabulousafter40.com/outdated-handbag-signs/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/44286-trendy-kabelky-leto-2026, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/omlazujici-kabelky-5-stylovych-typu-barev-ktere-vam-uberou-roky-dodaji-smrnc, https://www.arecenze.cz/clanky/nejhorsi-kabelky-pro-seniorky-2026-stylistky-varuji-pred-vzory-mekkosti-a-dalsimi-3-vecmi-hlavni-je-jina-vec/ Přečtěte si také: Do sauny s kašlem: dobrý nápad nebo nebezpečný hazard?