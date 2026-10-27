Top kina ČR: Film Kluci to vidí jinak než holky kina nezachránil. Ondříček svedl bitvu s Ovečkou Shaun

Uplynulý víkend vtrhly do kin tři slibné novinky, které mohly pomoci oživit českou návštěvnost. Úplně se to ale nepodařilo. Očekávané snímky se sice usídlily na špičce návštěvnosti, kýžený megahit je ovšem stále k nedohledu a celková návštěvnost jen těsně přelezla hranici 100 tisíc diváků.
5. místo
Tržby 2 miliony 300 tisíc Kč / návštěvnost 6 762 diváků / 35 kin
Kvůli slabší konkurenci se do top 5, i když velmi těsně, po delší době opět probojovala úspěšná Odyssea. Zatímco většině aktuálních titulů ubývají diváci rychle, Christopher Nolan má i po třech měsících své publikum jisté i z poslední hrstky kin. IMAX a velkolepé putování na co největším plátně zkrátka řadu lidí láká i na několikáté zhlédnutí. Což je výhoda, kterou se aktuálně mnoho jiných filmů v žebříčku chlubit nemůže.
4. místo
Tržby 1 milion 648 tisíc Kč / návštěvnost 7 428 diváků / 57 kin
Srdnatě se v kinech drží také survival s Bradem Pittem a psem, který klesá velmi pomalým tempem. Tentokrát snímek zaznamenal miniaturní, pouze osmiprocentní mezivíkendový pokles a je ukázkovou podzimní trvalkou. Díky tomu se po slabším startu dokázal vyšplhat už na 73 tisíc diváků a stále může teoreticky pomýšlet i na překonání mety sta tisíc návštěvníků.
3. místo
Tržby 1 milion 504 tisíc Kč / návštěvnost 7 523 diváků / 107 kin
Na třetím místě odstartoval komiksový horor Clayface, od něhož si sice studio DC nikdy neslibovalo obří návštěvnost jako v případě Supermana a jedná se spíše o menší projekt z komiksové stáje, i přesto není start za 7 tisíc nijak dechberoucí. Naopak, v rámci komiksů i hororů patří podobný otvírák spíše do podprůměru. Na druhou stranu, komiksový záporák paradoxně odstartoval lépe než mnohem ambicióznější Supergirl, která o prvním víkendu nalákala pouze 6 tisíc diváků. Z Clayface navíc může díky pozitivním reakcím vyrůst i nenápadná trvalka.
2. místo
Tržby 2 miliony 703 tisíc Kč / návštěvnost 16 253 diváků / 219 kin
A máme tu zase jednu animovanou jistotu, která bude děti lákat ve velkém asi vždycky. Pat a Mat už sice vyklidili pozice a spadli s 5 tisíci diváky až do středu žebříčku, jejich místo ale zabrala další jistota v podobě Ovečky Shaun. Rodiny s dětmi vzaly plastelínovou jistotu útokem i přes malou propagaci oproti velkým animákům a nechaly v pokladnách slušnou sumu. Díky malé konkurenci navíc může mít tahle ovečka v kinech dlouhé nohy a ještě pár týdnů lákat děti do kina ve velkém.
1. místo
Tržby 3 miliony 371 tisíc Kč / návštěvnost 17 867 diváků / 214 kin
První místo dle očekávání zabral nový film Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky, od duchovního nástupce Samotářů se ale přeci jen čekal výraznější start. 17 tisíc je v rámci Ondříčkovy filmografie spíše průměrný úvod, za kterým možná stojí trochu zmatená mediální kampaň, jež úplně jistě neprodávala, pro koho je novinka určená. Ondříčkovy snímky mají ale většinou delší životnost, Kluci navíc zatím sklízí spíše pozitivnější reakce, a tak je možné, že se i jeho nejnovější kousek ještě z hlediska návštěvnosti dokáže vzchopit.
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Zdroje: Unie filmových distributorů, Kinobox Data