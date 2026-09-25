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Voda v misce pod květináčem: nechat ji, či ji jen vylít ven?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Drenážní otvory u vašich květináčů zajistí, že přebytečná voda odteče ven. Rostliny si tak vezmou přesně tolik, kolik potřebují, a zbytek vypustí ven. A to je dobře, protože kdybyste zalévali opakovaně ve velkém bez drenážních otvorů, pravděpodobně byste v budoucnu řešili problém se zahnívajícími kořeny a plesnivěním. Co ale dělat s vodou, která vyteče po zálivce do misky pod květináčem? Použít ji znovu? Nechat ji tak, jak je? Nebo ji vylít?
Voda
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