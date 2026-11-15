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Darwin řešil záhadu ostrovů, které vypadají jako prsten. Odpověď hledal pod hladinou

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Některé tropické ostrovy obklopuje korálový lem, jiné tvoří prstenec s klidnou lagunou uprostřed. Proč by příroda stavěla právě takové útvary? Charles Darwin se s touto otázkou potýkal během plavby kolem světa. Když v listopadu 1835 dorazil na Tahiti, skládal postupně vysvětlení, které propojilo živé korály, hlubiny oceánu a pomalý pohyb ostrovů.
Darwin řešil záhadu ostrovů, které vypadají jako prsten. Odpověď hledal pod hladinou

Darwin řešil záhadu ostrovů, které vypadají jako prsten. Odpověď hledal pod hladinou

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.11.2026 15:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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