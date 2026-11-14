Země se roztrhla na desítkách míst. Při jediném zemětřesení vystoupilo mořské dno o metry

Když krátce po půlnoci 14. listopadu 2016 začala na novozélandském Jižním ostrově prudce vibrovat země, nikdo netušil, jak složitý děj se právě odehrává hluboko pod nohama. Otřesy o magnitudu 7,8 rozbily silnice, vyvolaly sesuvy a zasáhly pobřežní městečko Kaikōura. Ještě podivnější obraz se objevil s příchodem světla: části mořského dna, které předchozího dne ležely pod hladinou, byly najednou vystavené vzduchu. Pobřežní linie se místy posunula o několik metrů vzhůru.
Zemětřesení se někdy popisuje jako prasknutí jedné obrovské trhliny. Jenže událost u Kaikōury se takto jednoduchému obrazu vymykala. Místo jediného přímočarého pohybu se porucha šířila krajinou po složité síti zlomů, z nichž část geologové ani nepovažovali za aktivní. Když později porovnali družicová měření, záznamy seismografů a stopy v terénu, ukázalo se, že nešlo o obyčejně velké zemětřesení, ale o mimořádně komplikovanou událost.
Noc, kdy se probudila celá síť zlomů
Ohnisko zemětřesení leželo nedaleko oblasti Waiau, odkud se porucha šířila severovýchodním směrem. Podle americké geologické služby USGS postupoval zlomový pohyb přibližně 170 kilometrů. Podrobné terénní průzkumy následně doložily povrchové poruchy na více než dvaceti zlomech; novozélandský výzkumný ústav GNS Science jich ve výsledném soupisu popsal čtyřiadvacet. Číslo se může lišit podle toho, zda badatelé počítají jen významné poruchy, nebo i další samostatně mapované zlomy.
Pohyb nebyl všude stejný. Někde se skalní bloky posunuly do stran, jinde vystoupily vzhůru či poklesly. Na zlomu Kekerengu bylo zaznamenáno vodorovné posunutí povrchu dosahující přibližně dvanácti metrů, zatímco změny výšky na pobřeží dosahovaly místy zhruba šesti až šesti a půl metru. To jsou hodnoty, které v běžné krajině působí téměř absurdně: místo, na němž člověk stál, se během otřesů ocitlo ve zcela jiném vztahu k okolnímu terénu.
Neznamená to, že se celý pobřežní pás zdvihl jako dokonale rovná deska. Výzkum ukázal i úseky, které naopak poklesly, a prudké změny posunutí mezi sousedními oblastmi. Právě taková složitost učinila z Kaikōury významnou přírodní laboratoř pro studium toho, jak se zemětřesení mohou šířit z jednoho geologického rozhraní na další.
Pobřeží, které přišlo o vodu
Na mnoha místech zůstaly vysoko nad původní hladinou části útesů, skalních plošin a mořských organismů, které byly zvyklé na pravidelné zaplavování přílivem. Zvlášť výrazné byly rozsáhlé plochy nově odhaleného skalnatého pobřeží. Pro návštěvníka mohly být fascinující, pro tamní ekosystémy ale znamenaly okamžitý a velmi tvrdý zásah. Živočichové pevně přichycení ke skále se totiž nemohli jednoduše přestěhovat dolů za vodou.
Také lidské stavby měly problém s tím, že krajina přestala odpovídat mapám. Zřícené svahy odřízly komunikace a izolovaly Kaikōuru. Svahy sesouvaly půdu a horniny na rozsáhlém území; odborné studie uvádějí více než deset tisíc sesuvů. V postižených oblastech se změnily vodní toky, silnice i některé přístupy k pobřeží. Dlouhá obnova vyžadovala víc než jen opravit asfalt: bylo nutné nejdříve pochopit, na jak stabilním podkladu nové stavby vlastně budou stát.
Zemětřesení vyvolalo také tsunami. To je důležité připomenout, protože zdvih pevniny nad mořem není jediným pohybem, který se při podobné události odehrává. Pokud se náhle přemístí i mořské dno nebo části pobřeží, může se rozhýbat velký objem vody. U Kaikōury se výška a průběh vln výrazně lišily podle polohy a tvaru zálivů. Některá místa zaznamenala několikametrvý výběh vody nad obvyklou hladinu.
Proč bylo zemětřesení překvapením pro vědce
Při hodnocení nebezpečí zemětřesení se tradičně pracuje s konkrétními zlomy a jejich možnou aktivitou. Jenže Kaikōura ukázala, že během jediné události se mohou propojit mnohé zlomové úseky s různým směrem i druhem pohybu. Část z nich dokonce před rokem 2016 nebyla rozpoznána jako aktivní. Výzkumníci tak museli znovu posoudit, jak stanovovat pravděpodobné scénáře velkých otřesů.
Zásadní roli sehrály družice a přesná měření polohy zemského povrchu. Radarové snímky pořízené před zemětřesením a po něm umožnily mapovat, kde se země posunula, i v místech, kam se pozemní expedice nedostaly. GPS stanice pomohly zjistit směr pohybu, zatímco geologové v terénu porovnávali skutečné trhliny a deformované silnice s modely vytvořenými z dat. Žádná z metod by sama neposkytla úplný obraz, společně však umožnily rekonstruovat komplikovaný mechanismus.
I díky těmto datům dnes vědci vědí, že velké zemětřesení nelze vždy předvídat prostým součtem jednotlivých izolovaných zlomů. To neznamená, že lze určit přesný čas další podobné události. Znamená to, že modely rizika potřebují počítat také s možností, že se při jednom otřesu aktivuje více navazujících struktur.
Nová země, staré otázky
Kaikōura nabízí mimořádně názorné měřítko geologického času. Kontinenty se vůči sobě pohybují pomalu, často jen o centimetry za rok, ale napětí nahromaděné během dlouhého období se může uvolnit během několika minut. Výsledkem jsou změny, které v lidském měřítku vypadají téměř nemožně: nové pobřežní plochy, přetržené cesty a posunuté potoky.
Nejdůležitější odkaz katastrofy proto neleží jen v impozantních fotografiích vystouplého mořského dna. Vědci z ní získali mimořádně podrobný soubor informací o chování složitého zlomového systému. A právě tyto poznatky mohou pomáhat přesněji navrhovat infrastrukturu, připravovat evakuační plány a počítat s tím, že při velkém zemětřesení může krajina překvapit mnohem víc, než naznačuje jedna čára na mapě.
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Zdroje: Kód Enigma [1], GNS Science – Kaikōura Earthquake Short-Term Project: inventories of fault ruptures and coastal uplift [2], Hamling – A review of the 2016 Kaikōura earthquake, Journal of the Royal Society of New Zealand [3], USGS – The 2016 Kaikoura, New Zealand, Earthquake [4], img ai generated