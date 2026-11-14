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Země se roztrhla na desítkách míst. Při jediném zemětřesení vystoupilo mořské dno o metry

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Dennívýzva
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Když obyvatelé Nového Zélandu v listopadu 2016 vyběhli z domů, nebezpečí neznamenaly jen padající zdi a sesuvy svahů. Pobřeží se jim doslova měnilo před očima. Vědci později zjistili, že při jednom otřesu spolupracovala nečekaně rozsáhlá síť zlomů, která narušila dosavadní představy o zemětřeseních.
Země se roztrhla na desítkách míst. Při jediném zemětřesení vystoupilo mořské dno o metry

Země se roztrhla na desítkách míst. Při jediném zemětřesení vystoupilo mořské dno o metry

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.11.2026 13:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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