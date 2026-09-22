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Vláda bude od října regulovat ceny paliv a sníží daň z nafty

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Ceny benzinu a nafty budou v Česku během října opět podléhat regulaci. Opatření, které bude platit od 1. do 31. října 2026, má reagovat na eskalaci konfliktu na Blízkém východě, omezení dodávek saúdské ropy do evropských rafinerií a související tlak na růst cen paliv.
Vláda bude od října regulovat ceny paliv a sníží daň z nafty

Vláda bude od října regulovat ceny paliv a sníží daň z nafty

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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