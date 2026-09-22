Vláda bude od října regulovat ceny paliv a sníží daň z naftyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vláda bude od října regulovat ceny paliv a sníží daň z nafty
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Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →