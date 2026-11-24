Nizozemský web
FilmVandaag nedávno označil Marianne za skrytou perlu Netflixu a připomněl, že na hodnotící platformě Rotten Tomatoes má od kritiků čistých 100 %. Diváci podle něj chválí hlavně představitelku hlavní role a to, že seriál nikde neuhýbá před pořádnými lekačkami.
Osmidílnou minisérii vytvořil a celou režíroval
Samuel Bodin, scénář napsal spolu s Quocem Dangem Tranem. Na Netflix dorazila v pátek 13. září 2019, což bylo pro horor datum jako stvořené. Najde se ale spousta lidí, kteří o seriálu nemají do dnes tušení.
ČTĚTE TAKÉ: Jedna z nejlepších věcí poslední doby, chválí diváci. Poláci zase dobývají Netflix. Jejich nové drama má 84 % O čem je francouzský horor Marianne?
Emma Larsimon (
Victoire Du Bois) píše hororové romány, které ve Francii hltají zástupy fanoušků. Psaní pro ni ale není jen kariéra. Knihami se brání čarodějnici, kterou potkala jako dítě a která ji od té doby pronásleduje ve snech.
Když Emma zjistí, že se její děsivé příběhy začínají dít doopravdy, musí se vrátit do rodného městečka a postavit se tomu, před čím celé roky utíkala. Vedle ní hrají
Lucie Boujenah, Tiphaine Daviot, Ralph Amoussou, Alban Lenoir jako inspektor Ronan nebo Patrick d'Assumçao v roli Emmina otce. Postavu paní Daugeronové, ze které jde mráz po zádech už v traileru, hraje Mireille Herbstmeyer.
Victoire Du Bois přitom diváci mohli znát z oscarového dramatu
Dej mi své jméno, kde hrála Chiaru a které má na Kinoboxu 77 %. V Marianne nese celý seriál na svých bedrech a jedna z uživatelek webu FilmVandaag o něm napsala, že je hodně napínavý, má dobré herecké výkony a příběh, který drží pohromadě.
Doporučil ho i Stephen King
Seriál po premiéře zaujal i krále hororu.
Stephen King na síti X napsal: „Jestli jste jedni z těch úchylů, kteří se stejně jako já rádi bojí, Marianne svou práci odvede.“ Podle něj má seriál díky občasným zábleskům humoru atmosféru Stranger Things a se vší skromností dodal, že i atmosféru jeho vlastních knih.
Kritici byli podobně nadšení. Britský magazín
NME ocenil, že ačkoli je Marianne nacpaná lekačkami a krvavým násilím, nikdy nepůsobí lacině. Podle stejného magazínu má navíc větší hloubku a propracovanější příběh, než by člověk čekal.
ČTĚTE TAKÉ: Před vraždou se ptal známého, jak nejlépe zabít člověka. Český sériový vrah dostal ve 23 letech doživotí, teď je jeho případ online A jak Marianne hodnotí Češi?
Čeští diváci dávají seriálu
Marianne na Kinoboxu 72 %. „Vynikající hororovka, která ukazuje, že Francouzi, jsou prostě jinde, než připosraní Američani. Hutná až nechutná atmosféra, zajímavé postavy a vývoj příběhu, který se neustále mění a divák se tak nezačne nudit. Seriálové překvapení,“ píše zde jeden z diváků a další dodává: „No opravdu je to k zamyšlení a opravdu se mi chvílemi ježili vlasy i chlupy po těle a to nejsem žádné vořezávátko.“ „Žádné laciné lekačky, v každé epizodě je něco hodně znepokojujícího, vstávaly mi chlupy i na nohách,“ myslí si další recenzent Kinoboxu.
Zahraniční publikum je ještě o něco štědřejší, na Rotten Tomatoes má od diváků 83 % a na IMDb 7,3 z 10.
Proč nevznikla 2. řada Marianne?
Netflix seriál v lednu 2020 zrušil, přestože se původně počítalo se třemi řadami. Bodin později pro web
Bloody Disgusting vysvětlil, že Netflix posuzoval hlavně francouzské publikum a těch, kdo ve Francii seriál dokoukali, nebylo dost. V zahraničí si přitom podle něj Marianne vedla velmi dobře. Sám režisér se mezitím přesunul k filmu a v roce 2023 natočil horor Cobweb, ve kterém hraje Lizzy Caplan.
Všech osm dílů francouzského hororu Marianne najdete na Netflixu s českým dabingem i titulky. Kdo hledá něco mezi Stranger Things a Kingovými romány, má tip na podzimní večery. Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix
Zdroje: FilmVandaag, Rotten Tomatoes, X, NME, Kinobox, Netflix, Bloody Disgusting
Hodnocení na
Kinoboxu: 72 %