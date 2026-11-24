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Alcaraz ve finále Turnaje mistrů porazil Zvereva 6:2, 7:6 a získal svůj první titul z prestižního závěrečného podniku sezony.
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Ve druhém setu odvrátil tři setboly a stal se teprve třetím španělským vítězem Turnaje mistrů v historii.
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Během sezony překonal čtyřměsíční pauzu zaviněnou zraněním zápěstí a v Turíně se potýkal s problémy levé nohy.
Před rokem odcházel z turínské arény jako poražený finalista, letos už mohl nad hlavu zvednout trofej.
Carlos Alcaraz ve finále Turnaje mistrů zvládl souboj se světovou jedničkou Alexandrem Zverevem a završil sezonu jedním ze svých nejcennějších triumfů.
Rozhodující okamžiky přišly ve druhém setu. Německý tenista si v tie-breaku vypracoval vedení 6:3 a měl tři příležitosti poslat zápas do rozhodující sady. Alcaraz ale odmítl komplikace, vyhrál šest z následujících sedmi výměn a po proměněném mečbolu se v emocích zhroutil na kurt.
"Tenhle titul je výjimečný. Znamená pro mě, můj tým i rodinu celý svět. Všichni vědí, jak dlouho jsem o tuhle chvíli usiloval a jak tvrdě jsem pracoval, abych tuhle trofej mohl zvednout nad hlavu," svěřil se na tiskové konferenci.
Velké emoce přitom neprožíval pouze nový šampion. Alcaraz po zápase zamířil za svým realizačním týmem a nejbližšími, kteří společně s ním překonávali všechny překážky.
Máma plakala, Alcaraz padl na zem
"Díval jsem se na ně, křičeli, slavili. Máma plakala, je hodně emotivní člověk. Bylo úžasné je všechny obejmout a společně slavit," vyprávěl Španěl.
Cesta k úspěchu přitom nebyla jednoduchá. V průběhu letošní sezony musel kvůli zranění zápěstí na čtyři měsíce přerušit soutěžní program. A ani závěrečný turnaj neabsolvoval v ideálním zdravotním stavu, protože ho trápila levá noha.
"Byly to pro mě opravdu těžké dva týdny. Musel jsem zvládat tlak, fyzické problémy, porady s týmem, přijímat velmi složitá rozhodnutí a kontrolovat se na kurtu i mimo něj,“ přiznal.
Při hodnocení sezony proto vyzdvihl také práci trenéra Samuela Lópeze a svého bratra Álvara. Právě oni mu podle jeho slov výrazně pomohli nejen po tenisové, ale také po psychické stránce, zejména během dlouhé rekonvalescence.
"Odvedli skvělou práci. V jednu chvíli jsem si uvědomil, jak důležité je cítit se dobře mimo kurt, abych pak mohl jít na trénink s energií a motivací. Vždycky mi říkali pozitivní věci a hodně mi pomohli," ocenil své nejbližší spolupracovníky.
Triumfem v Turíně se Alcaraz zařadil po bok krajanů Manuela Orantese, vítěze z roku 1976, a Àlexe Corretji, jenž Turnaj mistrů ovládl v roce 1998. Stal se tak teprve třetím Španělem, který na prestižní trofej dosáhl.
Celkově získal už třicátý titul na okruhu ATP a šestý v letošní sezoně. Zároveň potvrdil, že finálové souboje se Zverevem mu svědčí. Němce porazil ve všech třech dosavadních vzájemných finále a celkovou bilanci jejich střetnutí upravil na 8:6.