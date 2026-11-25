Dnes jsme pro vás připravili kvíz, který prověří zeměpisné znalosti trochu jinak. Zapomeňte na klasické otázky, tentokrát jde o státy, které mají hned dvě nebo více hlavních měst.
Vypadá to jako samozřejmost. Každý stát má přece hlavní město, člověk se ho naučí ve škole a tím to končí. Jenže při bližším pohledu je tato představa poněkud zjednodušená. Hlavní města nevznikala podle jediného pravidla. Často rozhodovala doba, politická situace, staré mocenské zvyklosti nebo úplně praktické důvody. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz o státech, které mají více než jedno hlavní město.
Podle čeho si státy určují hlavní město
Hlavním městem se někde stalo město, kde dlouho sídlil panovník, úřady, církevní představitelé nebo armáda, a kolem něj se časem soustředil politický život země. Jinde šlo spíš o promyšlený administrativní krok: postavit nové centrum správy dál od přeplněného pobřeží, velkého přístavu nebo obchodní metropole. A pak existují státy, které si funkce rozdělily mezi dvě, případně více měst. Někdy z kompromisu, jindy kvůli dějinám. Občas zkrátka proto, že se takové uspořádání osvědčilo a zůstalo.
Mapa světa je v tomto směru pestřejší, než se na první dobrou zdá. Poměrně dost zemí má de facto dvě hlavní města, jeden stát dokonce tři. Každé z nich přitom může dělat něco jiného. V jednom zasedá parlament, v jiném pracuje vláda a úřady, další může být sídlem nejvyššího soudu. Zvenčí to působí trochu nezvykle, pro samotné státy je to ale normální způsob fungování.
Test znalostí filmových hlášek: Kdo podle slavné věty pozná alespoň 8 z 10 českých filmů, je skutečný fanoušek
Ve školních hodinách na podobné detaily většinou moc času nezbývá. Naučí se hlavní město, vlajka, poloha na mapě, možná pár vět k historii. Proč má některá země dvě metropole, případně jak se mezi nimi dělí moc, to už se často přeskočí. Přitom tam bývá zeměpis méně učebnicový a o dost zajímavější.
Podle World Atlas má více než jedno hlavní město celkem dvanáct států světa. Leží v Africe, Jižní Americe, Asii i Evropě. Některé případy asi naskočí rychle, u jiných se člověk zarazí, i když jinak nemá se zeměpisem problém. Samotný název státu tady nestačí. Kvíz se ptá také na konkrétní města a na jejich roli v rámci země. To už je přece jen jiná disciplína než odříkat seznam hlavních měst z atlasu. Zkusíte to?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech World Atlas, Voyasee
Tento příspěvek Zeměpisný kvíz o státech s alespoň dvěma hlavními městy: Skóre nad 8/10 bodů dosáhnou jen experti byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.