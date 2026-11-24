Phishing už nechodí jen e-mailem. Analytici popsali phishingový kit Milk Dragon (též NaiLong), který se šíří přes reklamy a příspěvky na Facebooku a TikToku. Láká na výrazné slevy známých značek a sbírá platební údaje včetně jednorázových kódů pro potvrzení platby. Globální analýza Group-IB zveřejněná společností ComSource odhalila od října 2025 celkem 258 phishingových stránek, které zasáhly oběti v 66 zemích. Česká společnost ComSource se zaměřuje na kyberbezpečnost, síťovou infrastrukturu a datovou analytiku.
„Milk Dragon ukazuje, že útočníci přestávají tlačit na strach a spěch. Využívají obyčejnou touhu koupit výhodně. Reklama se objeví přímo na sociální síti, kterou člověk denně používá, a nepůsobí jako cílený útok. Právě proto je nebezpečná. Uživatel je při procházení sociální sítě uvolněný a méně ostražitý,“ říká Jaroslav Cihelka, expert na kybernetickou bezpečnost a spolumajitel společnosti ComSource, která je klíčovým partnerem Group-IB v České republice.
Sleva jako návnada
Kit nepracuje se strachem z pokuty, z problému se zásilkou ani z bankovního upozornění. Hraje na strach, že člověk o výhodnou nabídku přijde. Odkazy na falešné obchody se objevují jako běžné reklamy a příspěvky na tržištích Facebooku a TikToku, někdy z profilů s obsahem vytvořeným umělou inteligencí. Podvodníci zneužívají značky z oblasti kosmetiky, módy, potravin, domácích potřeb a hraček. Analytici zaznamenali celkem 21 značek, včetně regionálních supermarketů.
Oběť skončí na webové stránce, která vypadá jako běžný e-shop. Škodlivý plugin BytePress přidá falešnou platbu kartou i přes PayPal a spojí web se serverem útočníka. Útočník pak v reálném čase řídí, co oběť vidí. Údaje z formuláře přitom přichází k útočníkovi znak po znaku, ještě před odesláním formuláře.
Po zadání karty útočník oběť přesměruje na falešnou stránku, která napodobuje ověření 3D Secure. Jakmile oběť zadá jednorázový kód, útočník ho použije u skutečné banky a potvrdí podvodnou transakci. Oběť nakonec vidí falešné potvrzení objednávky a nemá tak ani důvod kartu blokovat.
„Vícefaktorové ověření je stále nezbytné, ale samo už nestačí. Pokud útočník kód okamžitě přepošle skutečné bance, ochrana selže. Firmy by proto měly sledovat podobné domény a neobvyklé vzorce plateb a rychle zasahovat, než kampaň nabere sílu. Lidé by měli brát příliš výhodné nabídky jako varovný signál a odkazy z reklam před zadáním karty ověřit,“ dodává Jaroslav Cihelka.
Tip: Podvodníci generují AI hudbu a vydávají se za umělce.
Podvod jako služba
Milk Dragon se od října 2025 prodává na Telegramu jako „phishing jako služba“ (PhaaS) od 300 dolarů měsíčně. Kupující dostává administrační panel, který se nasadí téměř na jedno kliknutí. Panel umožňuje vytvářet účty s různými rolemi, sledovat oběti v reálném čase, upozorňovat operátory přes Telegram a ukládat získané údaje včetně karet. Vývojáři kit průběžně aktualizují. Díky tomu mohou začít podvádět i méně zdatní útočníci.
Zdroje info: Autor, Jaroslav Cihelka, Group-IB, ComSource
Náhledové foto: Pixabay
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