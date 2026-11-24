Martina Sáblíková si přes dvě dekády hlídala soukromí tak pečlivě, že fanoušci znali jen její medaile a ledové ovály. Letos v listopadu ale udělala výjimku a v dokumentu České televize nechala kamery nahlédnout do svého domu na Vysočině. Vedle manželky Nikoly Zdráhalové tam domácnost zaplňují psi a králík, na které devětatřicetiletá rychlobruslařka nedá dopustit.
Záběry z domu na Vysočině
Šedesátišestiminutový snímek Loučení královny, který měl letos v listopadu premiéru na ČT sport, sleduje poslední závodní sezonu držitelky 44 medailí z velkých akcí. Kamery zachytily její olympijské rozloučení v Miláně i konec kariéry, která trvala přes dvacet let. Uprostřed závodních záběrů a rozhovorů s trenérem ale Sáblíková na necelou minutu pozvala štáb své agentury Sportegy přímo do domu na Vysočině.
Diváci poprvé zahlédli její obývák, zahradu a psy pobíhající kolem nohou. „Máme tři zvířata, dva pejsky, teď vlastně tři, protože máme jednoho ve střídavé péči, a jednoho králíka,“ řekla Sáblíková v dokumentu.
Hlavně po návratu z cest jí dělají radost. „Když přijedeme domů, tak čtyřnozí mazlíčci, kteří se vám motají pod nohama a kteří vás mají strašně rádi a umí tu lásku dávat najevo, tak vám to úplně rozsvítí den,“ popsala. „Jsou takoví závisláčci, že se od nás opravdu nehnou. Ten život hodně obohacují,“ dodala.
Prostor, fotky, žádná móda
Vysočina pro Sáblíkovou znamená domov, kde vyrostla a kam se po závodech i náročných trénincích vrací odpočívat. S manželkou se proto usadily právě tam, v klidném prostředí, kde mohou vyrážet na procházky v přírodě.
V domě na Vysočině se Sáblíková neřídí trendy a potrpí si na pořádek. „Mám ráda hodně prostoru a každá věc má své dané místo. Myslím, že jsem typ rodinného člověka, takže mám všude různé fotky a dekorace od rodiny, kamarádů či známých. Neřeším, co je v módě. Já se inspiruji tím, co jsem potkala při cestování za sportem,“ řekla pro Blesk. Přidala i jednu věc, na které jí u bydlení záleželo. „Přijde mi, že šikmá střecha prostě k domku patří,“ uvedla.
Od utajovaného vztahu ke svatbě
Ještě před dvěma lety se o soukromí trojnásobné olympijské šampionky nevědělo skoro nic. Trenér Petr Novák, s nímž spolupracovala od svých patnácti let, ji prý na pozornost veřejnosti připravoval od začátku a ona sama sportovní a osobní život přísně oddělovala. I v letošním dokumentu zopakovala, že v tom hodlá pokračovat.
Zlom přišel loni v dubnu, kdy se podle jejích slov objevily náznaky, že její soukromí chce někdo řešit za ni. Na Instagramu napsala, že tvoří pár s o devět let mladší reprezentační kolegyní Zdráhalovou a že spolu žijí už víc než dvanáct let. Jejich vztah fungoval přes dekádu přímo uvnitř tréninkové skupiny Petra Nováka, kde spolu trénovaly, jezdily na stejné závody a sdílely každodenní režim.
Letos v červenci Sáblíková přidala na Instagram svatební fotografii s krátkým popiskem „Naše navždy“. Přesné datum obřadu ani žádné další podrobnosti pár nezveřejnil, pod příspěvkem se ale okamžitě sešla řada gratulací od fanoušků i známých tváří.
Z ledu na lavičku trenéra
Letošní rok přinesl pro obě změnu i na ledě. Krátce po jarním konci závodní kariéry Sáblíková ještě váhala, kudy se vydá dál, a plánovala hlavně odpočinek. O půl roku později se k rychlobruslení vrátila v nové roli. Od 22. října oficiálně působí jako asistentka reprezentačního trenéra Petra Nováka, učí se trenérské práci a občas sama vede tréninky.
Třicetiletá Zdráhalová, rodačka ze Dvora Králové nad Labem a úřadující mistryně Evropy, už si spolupráci s manželkou vyzkoušela letos v únoru na olympiádě v Miláně. Na trati 1500 metrů, kde skončila čtrnáctá, jí Sáblíková stála na startu jako trenérka. Zdráhalová prý chce tuto sezonu vynechat a míří k návratu s cílem startovat na zimních olympijských hrách 2030.
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