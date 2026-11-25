Dnes jsme si připravili kvíz pro fanoušky trilogie Slunce, seno. Vaším úkolem bude prokázat, že znáte nejen hlavní postavy, ale i ty méně nápadné tváře z Hoštic.
Hoštice u Strakonic se do paměti milionů diváků nedostaly jen shodou okolností. Zdeněk Troška ten kraj a lidi kolem něj znal od dětství, takže když začal hledat místo pro vyprávění o letní brigádě, drbech přes plot a životě na návsi, nebylo moc o čem přemýšlet. V jeho filmech venkov často působí jako hlučná fraška, někdy až přestřelená. Pod nadsázkou je ale docela přesné pozorování toho, jak se na vsi mluví, mlčí, kouká z okna a komentuje všechno kolem. Nešlo o anonymní kulisy pro vymyšlené figurky. Troška točil svět, který měl zažitý. V našem kvízu na In-Lifestyle se zaměříme na vedlejší postavy z trilogie Slunce, seno…, bez kterých by to zkrátka nebylo ono.
Hoštice plné svérázných postav
Vedle profesionálních herců se před kamerou objevili i skuteční obyvatelé Hoštic, mnohdy lidé, kteří nehráli v běžném slova smyslu. Prostě tam byli. Bez hereckých škol, bez dlouhých příprav a bez potřeby dělat ze sebe něco jiného. Fungovala jejich gesta, řeč, tváře, i ten obyčejný způsob, jak se člověk zastaví na návsi a utrousí větu, která se pak nese dál. I proto má trilogie Slunce, seno dodnes tak rozeznatelný charakter. Jen s herci přivezenými z Prahy by se taková nálada vytvářela těžko.
První díl, Slunce, seno, jahody vstoupil do kin v roce 1984. Do konce roku 1987 na něj v českých kinech dorazilo přes 2,3 milionu diváků. Kritická odezva ovšem příliš vřelá nebyla. Film byl označovaný za laciný, ukřičený, vulgární. Troška navíc musel z hotového materiálu vystřihnout deset minut, které neprošly přes komunistický režim. Publikum si ho ale našlo. A ne pomalu.
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Škopková, farář Otík, Blažena nebo Venca Konopník patří k postavám, které naskočí skoro samy, sotva se řekne Slunce, seno. Jenže Hoštice ve filmech nestojí pouze na těchto nejviditelnějších tvářích. Kolem nich se pohybuje spousta menších figur: hospodyně, sousedky, místní funkcionáři, lidé z města i postavy, které se jen mihnou, a přesto do toho prostoru zapadnou. Bez nich by vesnický ruch nezněl stejně. Náves by byla prázdnější, uhlazenější a dost možná nudnější.
Některé postavy, které dnes divák bere jako přirozenou součást celé trilogie, se navíc v prvním filmu vůbec neobjevily. Přibyly až později. Přesto nepůsobí jako dodatečně přilepené nápady, spíš jako někdo, kdo v Hošticích celou dobu někde za rohem postával, jen na něj kamera ještě neměla čas. Připravili jsme proto kvíz zaměřený na vedlejší, méně nápadné, ale pro atmosféru důležité postavy. Schválně, kolik z nich ještě poznáte.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Filmový přehled, ČSFD
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