Alexandra Paul běhala v devadesátých letech po kalifornských plážích jako poručík Stephanie Holdenová v Pobřežní hlídce. Záchranářskou fyzičku ale prokázala i mimo kamery, dokončila havajský triatlon Ironman a na otevřeném moři uplavala dvaadvacet kilometrů. Místo herectví dnes ale třiašedesátiletá Američanka objíždí soudy a v poutech skončila víc než desetkrát.
Z farmy ve Wisconsinu rovnou za mříže
Letos v březnu vtrhla s dalšími šedesáti aktivisty do chovného areálu Ridglan Farms ve Wisconsinu, odkud putují bíglové na vědecký výzkum. Jednu z fen tam vzala do náručí a vynesla ven. Bíglice Puah byla podle ní poprvé v životě mimo klec a teď žije u jejího kamaráda, který si ji adoptoval.
Policie ji na místě zatkla spolu s dalšími zhruba dvaceti lidmi, obviněných je jednapadesát a při odsouzení jí hrozí až dvanáct let vězení. Farma se už v roce 2025 dohodla s úřady, že od července 2026 přestane prodávat psy na výzkum.
Po dvou dnech ve vězení Alexandra Paul bez váhání sdílela na Instagramu svůj policejní snímek vedle portrétu z roku 2021. Vysvětlila, že má radši fotku z policejní kartotéky, kde je po šesti hodinách v dešti zmoklá jako slepice.
„Ten den byl nejlepší v mém životě: mezi lidmi, kteří milují zvířata, s vyšším cílem, dostat laboratorního bígla do bezpečí, nechat se zatknout za své hodnoty a strávit kvůli nim dva dny ve vězení,“ napsala. Kolegyně z Pobřežní hlídky Nicole Eggert ji v komentářích podpořila vzkazem „To je naše holka!!!“.
Od jaderné střelnice po kalifornské cely
Zásah ve Wisconsinu nebyl jejím prvním střetem s policií. Už v roce 1987 dostala tři dny vězení po protestu u jaderného testovacího areálu v Nevadě a v roce 2005 ji zatkli, když bránila před sešrotováním poslední elektromobily GM EV1, za což nakonec odpracovala přes sto hodin veřejně prospěšných prací.
Nejdelší pobyt za mřížemi zažila v roce 2003, kdy po protestech proti válce v Iráku strávila pět dní ve federální věznici. „Moje spolubydlící na cele byly bankovní lupička, drogově závislá a také žena, která pracovala jako sekretářka v obchodě se zdravotnickými potřebami a prodala nějaké kádinky výrobci pervitinu, a všechny jsme spolu vycházely skvěle,“ popsala pak svou zkušenost.
Později se zaměřila na farmy a jatka, od čtrnácti let totiž nejí maso a od roku 2010 je vegankou. V roce 2017 ji zadrželi na jatkách v Oaklandu, o dva roky později strávila dva dny v cele v Petalumě po akci na kachní farmě. Za odnesená kuřata z nákladního auta ji v březnu 2023 soud zprostil viny.
Dálkové plavání, dvojče v hasičské helmě
Záchranářku přitom nehrála jen na oko, mezi lety 1989 a 2012 měla skutečnou licenci zdravotnické záchranářky. V roce 2006 přeplavala šestnáct kilometrů mezi havajskými ostrovy Lanai a Maui, v listopadu 2015 zvládla u pobřeží Mexika dvaadvacet kilometrů za sedm hodin a dvacet minut.
Jednu slabost ale přiznává. „Dokážu dokončit Ironmana, zvládnu pět dní ve vězení za občanskou neposlušnost, dokážu natáčet v nejdrsnějších podmínkách, jaké si lze představit, ale v deset večer nedokážu odolat čokoládě,“ řekla.
Sport ji svedl dohromady i s manželem, triatlonovým trenérem Ianem Murraym, kterého si v roce 2000 vzala v Malibu, pozvánky rozeslali na konopném papíru, prstýnky vyrobili z vyrýžovaného zlata a oddávala je její sestra. Se sestrou, jednovaječným dvojčetem Caroline, se totiž narodily o šest týdnů dřív, dvě minuty po sobě, a v inkubátorech měly jména Baby A a Baby B, protože lékaři vůbec netušili, že jde o dvojčata. Sestra pak pracovala jako skutečná hasička v San Franciscu v době, kdy Paul hrála plavčici v televizi.
Vedle Pobřežní hlídky hrála i v hororu Christine, krimidramatu 8 miliónů způsobů jak zemřít nebo v seriálu Melrose Place. Loni navíc vyhrála cenu Los Angeles Press Clubu za osobní text o stalkerovi, který ji třináct let pronásledoval.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tmz, imdb, instagram, uk.news.yahoo, mensjournal).