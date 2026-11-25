Dnes jsme si pro vás připravili kvíz o českých hereckých legendách. Prověříme, jak dobře znáte tváře a role, které formovaly českou kinematografii.
U některých profesí výsledek práce rychle zmizí. Hotovo, předáno, zapomenuto. Herectví má v tomto směru výhodu. Dobře zahraná role se umí vracet i po letech, dávno poté, co se z filmu stala televizní stálice nedělního odpoledne. V našem kvízu na In-Lifestyle můžete zavzpomínat na herce, kteří se stali doslova legendami. Poznat je budete muset podle jejich rolí.
Herci, kteří zůstali v paměti několika generací
Český film má v tomto ohledu z čeho žít. Herci, kteří se na plátně nebo v televizi objevovali před třiceti, čtyřiceti, někdy i šedesáti lety, pořád pronikají do běžných rozhovorů. Doma u stolu, při repríze staré komedie, v poznámce, kterou někdo jen tak utrousí. Jejich postavy se citují, parodují, připomínají. A přitom mnozí pracovali v podmínkách, které by dnes působily dost nekomfortně: bez digitálních oprav, bez technického pohodlí současných štábů, bez rozpočtů známých z velkých produkcí. Na výsledku to často není znát ani dnes.
Česká herecká scéna je podle všeho doslova truhlou talentů a nezapomenutelných výkonů – od osobností spojených se zlatou érou domácího filmu až po herce, kteří se později dokázali prosadit také v zahraničních produkcích. V českém herectví se dlouhodobě potkává suchý humor, civilní projev a schopnost zahrát tragédii bez přehrávání.
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Mezi nejvýraznější osobnosti české kinematografie patří herci a herečky, jejichž výkony si publikum pamatuje napříč generacemi. Komici, kteří dokázali rozesmát celý sál. Dramatičtí herci, po jejichž scénách bývalo na chvíli ticho. Herečky, kterým někdy stačil jediný výraz a nebylo potřeba dopisovat další dialog. A také ti, kteří přecházeli mezi komedií a dramatem tak samozřejmě, že to divák časem bral jako danost.
Připravili jsme 10 otázek. Zkuste si, jestli poznáte podle jedné role správnou hereckou legendu. Bez zaváhání projdou nejspíš jen skuteční znalci. Jedna chyba ale nic nezkazí – možná jen připomene detail, který z paměti během let vypadl.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Filmový přehled, Postavy.cz, ČSFD
Tento příspěvek Velký kvíz o českých hereckých legendách: Úkolem je poznat 10/10 podle jediné role byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.