Kotel chtěl dresy a hlavu Priskeho. Sparta možná sáhne po mužích ze slavných časů
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Kotel chtěl dresy a hlavu Priskeho. Sparta možná sáhne po mužích ze slavných časůZdroj: AC Sparta Praha / Profimedia
Článek byl publikován 24.11.2026 23:36
Rafael Nadal sice pověsil tenisovou raketu na hřebík, sportovnímu světu ale rozhodně nedal sbohem. Bývalý...
Španělský tenista Carlos Alcaraz završil sezonu 2026 premiérovým triumfem na Turnaji mistrů. Ve finále v...
Čtyři góly jednoho hráče, jedenáct bodů elitní formace a hattrick, kterého si pořádně nevšimli ani...
Třiadvacetiletý český gólman Antonín Kinský vychytal o víkendu další čisté konto, tentokrát proti...
Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...Všechny články tohoto autora →
- Od Baku až po Las Vegas. Příbeh rivality Verstappena a Russella
- 345 vítězství a místo mezi nesmrtelnými! Simeone sesadil legendu, jejíž rekord odolával 22 let
- Nadala podpořilo 99,5 procenta hlasujících. Nový funkcionář Realu mluví o obrovské odpovědnosti
- Alcaraz na vrcholu blaha! Po zisku třicáté trofeje neudržela slzy ani jeho matka