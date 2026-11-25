V roce 1883 popsali přírodovědci u Neapole nenápadnou medúzku, které by si turista na pláži nevšiml. Měří jen pár milimetrů a podle londýnského Přírodovědného muzea dorůstá zhruba 4,5 milimetru na šířku i na výšku, tedy necelého půl centimetru. Teprve o sto let později badatelé zjistili, co umí. Když ji ohrozí stres, zranění nebo hlad, nechá Turritopsis dohrnii svou dospělost doslova rozpustit. Smrští se, ztratí chapadla a promění se v neprůhlednou kuličku. Z ní pak znovu vyroste polyp, tedy stadium, které u ostatních medúz patří k mládí. Genetický klíč k tomuto kousku hledal tým z Univerzity v Oviedu. Jeho studie v PNAS vyšla online 29. srpna 2022 a ukázala, že zvířeti nestačí jediný gen. Využívá celou souhru buněčných mechanismů, mezi nimiž hraje velkou roli proteinový komplex PRC2.
Medúza Benjamina Buttona: jak vypadá cesta zpátky do mládí
U běžných žahavců vede život jedním směrem. Z oplozeného vajíčka vznikne larva, ta přisedne ke skále a vyroste z ní polyp. Polyp pak pučí volně plovoucí medúzy, které se rozmnoží a uhynou. Turritopsis dohrnii tuto šipku dokáže obrátit.
Laboratorní popis zní skoro jako záznam z mikroskopického divadla. Dospělá medúza se začne zmenšovat a její typické struktury mizí v homogenní, kalné hmotě, které vědci říkají cysta. Z ní vyraší stolon, plazivý výběžek připomínající kořínek. Na něm se objeví pupeny nových polypů a ty časem znovu dají vzniknout medúzám. Geneticky jde o tytéž buňky, jen s novým životem před sebou.
Odtud pochází přezdívka „medúza Benjamina Buttona“, podle filmového hrdiny, který stárl pozpátku. Zvíře přitom neprodlužuje stáří. Vrací se do vývojové fáze, kterou už jednou prožilo, a začíná nanovo. Podle nás je na celém jevu nejpozoruhodnější právě tohle: drobný žahavec umí v nouzi sáhnout po vývojové cestě, kterou většina živočichů po dospění nenávratně ztratí.
Kmenové buňky na povel: co tým z Ovieda našel v genomu
Molekulární biolog Carlos López-Otín patří k nejcitovanějším badatelům v oboru stárnutí. Spolu s Marií Pascual-Torner a Víctorem Quesadou porovnal genetickou výbavu „nesmrtelné“ medúzy s jejím blízkým příbuzným Turritopsis rubra. U tohoto druhu nikdo omlazení po rozmnožování nedoložil. Výzkumníci navíc sledovali, které geny se během zpětné přeměny zapínají a které utichají.
Jednu z hlavních rolí přisoudila studie v PNAS komplexu PRC2 (Polycomb repressive complex 2). V buňkách běžně funguje jako brzda: epigenetickou značkou H3K27me3 umlčuje vybrané vývojové geny a udržuje tak buňku v její specializované roli. Během reverze u Turritopsis dohrnii se ovšem geny komplexu PRC2 ztlumí. Současně se aktivují cíle spojené s pluripotencí, tedy se schopností dát vznik různým typům buněk.
Výsledkem je plastičtější stav, v němž buňka přestává lpět na identitě medúzy a přizpůsobí se tělu polypu. Mezi konkrétními kandidáty, kteří se při přestavbě rozsvítí, uvádějí autoři geny SOX7 a SOX14 a dvě kopie genů podobných MYC. Právě rodiny SOX a MYC patří i u savců ke známým regulátorům kmenových buněk. Část čtyřčlenné sady faktorů, kterými Šinja Jamanaka v roce 2006 vracel kožní buňky myší do pluripotentního stavu, pochází přesně z těchto rodin.
Žádný zázračný gen: nesmrtelnost stojí na souhře drah
Kdo by v genomu medúzy čekal jeden vypínač stárnutí, odešel by zklamaný. Srovnání s příbuzným druhem odhalilo rozdíly hned v několika oblastech buněčné údržby:
- Kopírování a opravy DNA: odlišné kopie či varianty genů POLD1, POLA2, XRCC5, GEN1, RAD51C a MSH2.
- Ochrana telomer, koncových čepiček chromozomů, které se s každým dělením zkracují: rozdíly v genech POT1 a GAR1.
- Redoxní rovnováha, čili obrana před škodlivými kyslíkovými radikály.
- Kmenové buňky a jejich diferenciace, například gen GLI3.
- Komunikace mezi buňkami a řízená buněčná smrt, kde figurují PSEN1, BMP7, CASP3, BCL2 či BAX.
Takový výčet dává smysl. Buňka, která má během pár dnů změnit identitu a začít znovu stavět tělo, potřebuje mít v pořádku dědičnou informaci a chráněné chromozomy. Musí se také se sousedkami dohodnout, kdo zanikne a kdo přežije. Nestačí tedy otočit jedním kohoutkem. Zvíře musí přestavět celý vývojový program.
Pro srovnání se nabízí nezmar, sladkovodní příbuzný medúz známý odborníkům jako Hydra. Studie z roku 2015 sledovala 2 256 jedinců ve dvanácti skupinách a nasbírala přes 3,9 milionu „nezmařích dnů“ pozorování. Úmrtnost zůstávala velmi nízká a s věkem nerostla, plodnost neklesala. Nezmar ovšem postupuje jinak: průběžně obnovuje tělo z vysokého podílu kmenových buněk. Turritopsis dohrnii volí dramatičtější řešení a celý životní cyklus vrací zpět.
Žahavci mají jednoduchý tělní plán a mimořádnou vývojovou pružnost. Z obou vlastností těží oba druhy. Z jejich odlišných strategií je vidět, že příroda vyřešila nestárnutí víc než jedním způsobem.
Nesmrtelná, ale zranitelná: kde Turritopsis žije a co ji zabije
Českým turistům může být tento živočich blíž, než tuší. Podle databáze NEMESIS Smithsonova institutu se polypové kolonie běžně drží na skalnatém podkladu v západním Středomoří a v Jadranu. Najdeme je i na molech, pilířích nebo trupech lodí. Kolonie mohou měřit až 35 milimetrů, medúzy se ale v moři snadno ztratí. Na lodních trupech se druh zřejmě svezl i do vzdálených vod: zavlečené populace hlásí vědci z Floridy, Panamy a Japonska.
Označení „nesmrtelná“ je třeba chápat biologicky. Medúza dokáže za vhodných podmínek opakovaně uniknout stárnutí, nezničitelná ale rozhodně není. Spolknou ji ryby, napadnou paraziti, zahubí ji infekce, nevhodná teplota nebo mechanické poranění. Londýnské muzeum připomíná, že pro dlouhé přežívání by musely panovat téměř ideální podmínky bez vnějších hrozeb. V přírodě tak délku jejího života omezuje hlavně ekologie, buněčné opotřebení až v druhé řadě.
Omlazení pro lidi? Co si z žahavce bere medicína a čeští vědci
Lákavá představa léku, který by člověka vrátil o dvacet let zpět, zatím patří do říše spekulací. Hodnota výzkumu spočívá jinde. Ukazuje, jak buňka dokáže změnit identitu a přejít z jednoho specializovaného typu na jiný. Americké přírodovědné muzeum tento proces, zvaný transdiferenciace, výslovně spojuje s nadějemi na náhradu buněk zničených nemocí.
Lidské tělo je však nesrovnatelně složitější. Americké národní instituty zdraví u terapií kmenovými buňkami vyjmenovávají dlouhou řadu podmínek. Buňky se musí namnožit a vyzrát ve správný typ. Po transplantaci musí přežít, začlenit se do tkáně a vyhnout se odmítnutí imunitou. A hlavně musí fungovat roky. K tomu přistupuje riziko nádorového bujení, které přeprogramování buněk provází. Výzkum medúzy proto vnímáme jako základní biologii a inspiraci, zdaleka ještě ne jako recept.
Podobným otázkám se věnují i české laboratoře, byť na jiných organismech. Ústav experimentální medicíny AV ČR koordinuje projekt ExRegMed zaměřený na regeneraci poškozené míchy, sítnice, chrupavky či kostí. V Ústavu molekulární genetiky se skupina Zdeňka Hodného zabývá buněčnou senescencí a látkami, které by stárnoucí buňky odstraňovaly nebo zklidňovaly. Akademie věd na konci roku 2025 informovala o práci Heleny Fulkové. Její tým ukázal, že projevy stárnutí myších vajíček lze zvrátit v mladém buněčném prostředí. Mechanismus se od medúzího liší, myšlenka je ale příbuzná: buněčné stárnutí nemusí být jednosměrná ulice.
Co je třeba upřesnit
- Velikost: Půl centimetru odpovídá údaji londýnského Přírodovědného muzea (asi 4,5 mm) pro medúzu. NEMESIS uvádí dospělou medúzu do 2,7 mm výšky, polypové kolonie naopak dorůstají až 35 mm. Návrat do mládí navíc začíná u medúzy, ne u polypu.
- „Protein“: PRC2 je proteinový komplex složený z více podjednotek, ne jediný protein. Podle studie se navíc spíše tlumí, než zapíná. Kmenovým programům pomáhá uvolněním své brzdy a aktivací cílů spojených s pluripotencí.
- Stáří objevu: Samotná reverze byla pozorována už v 80. a 90. letech. Genetická studie vyšla v roce 2022.
- Odborná debata: Bioložka Maria Pia Miglietta v roce 2023 v PNAS zpochybnila, že Turritopsis rubra omlazovat neumí, a upozornila na úskalí určování druhů. Autoři odpověděli pokusem s 53 medúzami T. rubra, u nichž se reverze nedokončila, a doplnili data k druhové identifikaci. PNAS k původní práci vydal dvě opravy.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková