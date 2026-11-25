Dne 30. ledna 1962 se v misijní dívčí škole v Kashashe, zhruba čtyřicet kilometrů od Bukoby v tehdejší Tanganice, rozesmály tři žákyně. Smích bez zjevné příčiny brzy přeskočil na spolužačky, z učebny na ložnice a ze školy do vesnic. Původní lékařská zpráva, kterou o rok později otiskli lékaři A. M. Rankin a P. J. Philip, ovšem nezachycuje žádné veselí. Popisuje dívky, které se střídavě smály a plakaly, neklidně pobíhaly a zažívaly strach a pocit pronásledování. Právě tady se skrývá to nejznepokojivější: lidské tělo dokáže smích udržet jen krátce, a když ho přesto opakovaně vyráží ven celé týdny, musí ho pohánět něco silnějšího než radost.
Kashasha 1962: jak se škola během pár týdnů rozpadla
Internát navštěvovalo 159 dívek ve věku dvanáct až osmnáct let. Do 18. března onemocnělo 95 z nich, tedy víc než polovina. Vedení školu zavřelo a žákyně rozeslalo domů. Ani to epidemii nezastavilo, naopak ji rozneslo do krajiny. Výmluvný detail: personál tvořili dva Evropané a tři Afričané a žádný z nich neonemocněl. Potíže se držely uvnitř jedné soudržné skupiny dospívajících dívek, které spolu jedly, spaly a učily se.
Dne 21. května škola v Kashashe znovu otevřela. Během několika týdnů přibylo dalších 57 postižených dívek a koncem června musela škola zavřít podruhé. Mezitím se nákaza objevila v Nshambě, kde onemocnělo 217 lidí z přibližně deseti tisíc obyvatel, a dále v Ramashenye nedaleko Bukoby, v Kanyangerece a v dalších školách a osadách. Podle pozdějších souhrnů se celkový počet zasažených vyšplhal zhruba k tisícovce. Rankin a Philip uvádějí, že běžný chod komunity zůstal narušen přibližně půl roku, další popisy hovoří o doznívání v následujících měsících až letech.
Místní Hajové pro to brzy měli jména: „Enwara Yokusheka“, nemoc smíchu, a „Akajanja“, šílenství. Ta druhá přezdívka vystihuje pocity rodin přesněji.
Smích jako dřina: proč tělo nevydrží dlouho
Smát se znamená fyzicky pracovat. Do akce se zapojí bránice, břišní a hrudní svaly, v plicích roste výdechový tlak a po bouřlivém záchvatu často následuje krátká dechová pauza, během níž organismus lapá po vzduchu. Lingvista a badatel humoru Christian F. Hempelmann, který tanganický případ v roce 2007 podrobně rozebral v odborném časopise
Humor: International Journal of Humor Research, proto označuje dlouhý nepřerušovaný smích za fyziologicky nemožný. Jednotlivá epizoda trvá sekundy, nanejvýš se v krátkých vlnách opakuje.
Jak se tedy mohli lidé „smát měsíce“? Odpověď nabízí lékařská dokumentace. Záchvaty smíchu a pláče u postižených trvaly minuty, někdy i hodiny, a pak přišla úleva. Po čase se příznaky vracely. U většiny pacientů se střídalo několik ataků s obdobími, kdy působili zcela normálně. Celkově trvaly potíže u jednoho člověka od několika hodin do šestnácti dnů.
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V tom je jádro celé záhady. Tělo se smálo v dávkách, protože jinak nemohlo, a skupinová úzkost ho znovu a znovu startovala. Epidemie se tak protáhla na měsíce, přestože žádný jednotlivec nevydržel v kuse déle, než mu dovolil dech.
Učitelé si navíc všimli, že dívky ještě několik týdnů po uzdravení nedokázaly udržet pozornost při vyučování. Úmrtí ani trvalé následky zpráva nezaznamenala, šlo však o stav, který lidi dočasně vyřadil z běžného života.
Od postele k postýlce: jak symptomy putovaly krajem
Nejsilnější pasáže lékařské zprávy líčí, jak nemoc přeskakovala mezi příbuznými. V Kanyangerece se nemocná žákyně vrátila domů a brzy onemocněli členové její rodiny. Další příbuzná, která za ní ušla zhruba šestnáct kilometrů, se během pár hodin také rozesmála a propadla neklidu. Jistý dvaapadesátiletý muž onemocněl poté, co sledoval trápení postižených.
Lékaři zpočátku pátrali po hmatatelném viníkovi. Provedli lumbální punkci u sedmnácti pacientů; rozbory krve a mozkomíšního moku nevykázaly nic abnormálního. Virologové z institutu v ugandském Entebbe testovali krev patnácti aktivních případů a nenašli virus ani protilátky. Prověřovali i potraviny: kukuřičná mouka a arašídy nebyly kontaminovány cizími semeny. Otrava by ostatně nevysvětlila, proč se potíže šířily od člověka k člověku.
Obyvatelé Bukoby si mezitím vytvářeli vlastní teorie. Kolovaly řeči o vzduchu otráveném po atomových výbuších nebo o jedovaté mouce. Strach z neviditelné hrozby přitom sám působil jako palivo. Čím víc se o nemoci mluvilo, tím víc lidí ji pozorovalo a tím snáz se uchytila u dalších.
Hempelmann připomíná ještě jednu věc: s kuru, nemocí z Papuy Nové Guineje přezdívanou „smějící se smrt“, má tanganický případ společné jen jméno. Kuru je smrtící prionové onemocnění, kdežto Kashasha patří do kategorie hromadné psychogenní nemoci.
Nezávislost, internát a puberta: koktejl, který rozkolísal dívky
Tanganika získala nezávislost 9. prosince 1961, jak potvrzuje
rezoluce Valného shromáždění OSN. Epidemie vypukla necelých osm týdnů nato. Hempelmann z toho nedělá jedinou příčinu, ale řadí politický převrat a společenskou proměnu mezi hlavní zdroje napětí. K nim přidává odloučení od rodin, dospívání a tlak západního školního modelu, který s sebou nesl přísnou disciplínu a nová očekávání. Váhu jednotlivých vlivů už podle něj zpětně změřit nelze.
Mechanismus, jímž se takové napětí mění v tělesné příznaky, popsali sociolog Robert Bartholomew a psychiatr Simon Wessely. Členové soudržné skupiny nevědomky začnou projevovat symptomy bez organické příčiny a ty se šíří pozorováním, fámami a sdíleným očekáváním hrozby. Typickými ohnisky bývají školy, častěji jsou zasaženy dívky a nákaza obvykle putuje od starších či výraznějších jedinců k mladším. Kashasha tomu odpovídá téměř učebnicově.
Smích byl přitom jen jedním z možných projevů. Hempelmann případ řadí k motorické variantě hromadné psychogenní nemoci, kdy se úzkost vybíjí pohybem. V červenci 1963 propukla v ugandském Kigezi podobná vlna, jen místo smíchu postihla asi 600 lidí bezcílným pobíháním. O čtyři měsíce později se v Mbale stejný obraz objevil u zhruba tří set obyvatel. Obsah symptomu se mění, vzorec zůstává.
Hromadná psychogenní nemoc dnes: školy, sociální sítě a správná slova
Bartholomew s Wesselym tvrdí, že vůči tomuto jevu nemá nikdo imunitu. Stačí věrohodně vnímané nebezpečí ve správném skupinovém prostředí. Moderní případy to potvrzují.
V říjnu 2017 se na střední škole ve francouzském departementu Východní Pyreneje objevilo podezření na otravu oxidem uhelnatým a potíže začalo pociťovat 35 studentů. Šetření vyloučilo chemickou i infekční příčinu a stanovilo diagnózu hromadné psychogenní nemoci se silnou emoční složkou. V americkém městečku Le Roy v letech 2011 a 2012 zase děti trpěly náhlými tiky, mdlobami a neepileptickými záchvaty, vyšetření žádnou organickou příčinu neodhalila a všichni pacienti se zotavili.
Systematický přehled školních případů publikovaný letos mezi spouštěči uvádí fámy, mediální pozornost, sociální sítě, úzkost, fyzickou blízkost a psychickou zranitelnost. Český časopis Pediatrie pro praxi v roce 2023 upozornil, že přes sociální sítě se napříč kontinenty šíří nápadně podobné tiky a vokalizace. Dobře zdokumentovaný domácí případ srovnatelný s Tanganikou se nám zatím dohledat nepodařilo, princip ale na hranice nehledí.
Pokud by se něco podobného objevilo v české škole, prvním krokem musí být vyloučení skutečné otravy či infekce. Škola volá 112 nebo 158 podle závažnosti a postupuje podle krizového plánu, jak doporučuje
Edu.cz. Postižené je vhodné oddělit od ostatních a komunikovat klidně. Světová zdravotnická organizace varuje před větou „nic vám není“. Rozumnější je říct, že se nenašla toxická ani infekční příčina, ale potíže i utrpení jsou skutečné.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková