Zlatý poklad z doby bronzové ležel ve Veselí nad Moravou. Místo nálezu zůstává tajemstvím
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
lopata-puda-hlina.zeme-zahrada
Článek byl publikován 19.11.2026 13:00
Obyčejná infekce, která se dnes dá léčit několika tabletami, by se v budoucnu mohla stát vážným zdravotním...
Drony se staly běžnou součástí života. Lidé s nimi fotografují krajinu, natáčejí videa, kontrolují střechy...
Zadýcháváte se při chůzi do schodů? Kašel, zadýchávání při běžné chůzi nebo zhoršující se fyzická kondice....
Pražané by se měli mít na pozoru před podvodnými textovými zprávami, které se vydávají za komunikaci...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Karel IV. vykázal řezníky z náměstí. Masné krámy pak našly místo v Krajinské
- Lobkowicz: Pavel musí konfrontovat Babiše. Kvůli střetu zájmů a obraně země má premiér skládat účty
- Prezident Pavel dorazil do Bartošovic. Navštívil záchrannou stanici
- Fotbalová Plzeň dostala od UEFA pokutu za rasistické chování fanoušků