Nové vedení Liberce podepsalo koaliční smlouvu. Nejprve se podívá na rozpočet
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Nové vedení Liberce podepsalo koaliční smlouvu. Nejprve se podívá na rozpočetZdroj: Luboš Vrabec
Článek byl publikován 19.11.2026 13:53
Liberecký kraj přispěje půl milionem korun na obnovu střechy sokolovny v Jablonci nad Nisou. Do památkově...
Jablonec nad Nisou rozdal v uplynulých dnech obyvatelům 160 sazenic tradičních odrůd jabloní, každou za...
K vážné nehodě došlo ve středu odpoledne na Semilsku. Auto se na silnici 288 u Spálova zřítilo ze srázu ke...
Tradiční předvánoční akce v Liberci vstupuje do svého dvacátého ročníku. Od 18. listopadu do 20. prosince...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →