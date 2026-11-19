Premiér Andrej Babiš se na brífinku po jednání vlády pustil do nečekaného souboje s otázkou na ceny pohonných hmot. Jak přišla řeč na pokračování opatření proti drahému benzinu a naftě, oznámil, že dotazu nerozumí. Následovala přednáška o cenách v Německu, české inflaci a novinářích, kteří podle premiéra nedokážou náležitě informovat o úspěších jeho kabinetu. Teprve po upřesnění otázky se Babiš rozpomenul na cenovou regulaci a odkázal na nepřítomnou ministryni financí Alenu Schillerovou. Podobný scénář čekal dotaz na zmrazení platů politiků. Premiér přiznal, že neví, kdy se návrh podaří schválit, a odpovědnost přenechal Tomiu Okamurovi. Zato na novináře si vzpomněl ještě jednou, tentokrát při debatě o snižování počtu státních úředníků. Do odpovědi zamotal obvinění předchozí vlády z vyplácení stovek milionů korun médiím.
Babiš předvedl další ze svých pozoruhodných způsobů komunikace s novináři. Tentokrát se dostalo na pokračování opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, o nichž měla podle předchozího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové vláda rozhodovat v nejbližších dnech. Premiérova odpověď však začala překvapivým prohlášením. „Ohledně vysokých cen paliv nerozumím vaší otázce,“ oznámil Babiš. Vzápětí se pustil do kritiky televizního zpravodajství a srovnávání cen na zahraničních čerpacích stanicích. „Mě fascinuje, když se dívám na televizi večer. Velká debata o Německu, ale nikdo neřekne, že v této chvíli nafta a benzín jsou dražší v Německu o deset korun na litr,“ prohlásil předseda vlády. Pokračování českých cenových opatření se v jeho odpovědi zatím neobjevilo, zato sousední Německo získalo významné místo.
Premiér nezůstal pouze u čerpacích stanic. „Bylo by fajn, kdyby novináři dávali fakta. Nikdo neřekne, že z hlediska nárůstu energií jsme na tom velice dobře,“ pokračoval Babiš. Připomněl příspěvek ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, který se věnoval mezinárodnímu srovnání cen energií. „Tady to pan Havlíček postoval,“ poznamenal a začal vyjmenovávat Izrael, Kolumbii, Maďarsko či Island. Z původního dotazu na pokračování opatření proti drahému benzinu se stala přednáška o cenách energií v zahraničí. Babiš však ještě neskončil. Když vyčerpal zahraniční srovnání, přesunul pozornost k inflaci a úspěchům vlastního kabinetu. „My jsme se zavázali, že uděláme všechno pro to, aby inflace byla nízká. A to se taky daří,“ pochválil vládu. Připojil další výtku vůči novinářům, kteří podle jeho názoru nevěnují ekonomickým výsledkům dostatečnou pozornost.
„To taky jako média moc nezajímá, že máme druhou nejnižší inflaci v Evropské unii, dvě celé jedna procenta,“ prohlásil Babiš. Německé ceny pohonných hmot, Havlíčkův příspěvek a česká inflace však premiéra nepřivedly k odpovědi na původní otázku. Naopak se znovu vrátil ke svému neporozumění. „Já jako nerozumím tý otázce, jaké vysoké ceny paliv,“ oznámil. Předseda kabinetu, který se na začátku tiskové konference věnoval úsporám ve státní správě a výsledkům práce ministrů, najednou potřeboval podrobnější vysvětlení otázky, zda vláda hodlá pokračovat v opatření proti drahému tankování. Zato na nedostatky médií našel odpověď bez nejmenšího zaváhání.
Schillerová chyběla. Babiš pochopil otázku a odkázal na ministryni
Když redaktor připomněl vyjádření Aleny Schillerové, premiérovi se porozumění náhle vrátilo. Ministryně financí totiž avizovala, že se kabinet má pokračováním cenových opatření zabývat tento nebo příští týden. Babiš tentokrát nepotřeboval německé ceny ani Havlíčkovo mezinárodní srovnání. „Paní ministryně nebyla na vládě, tak jsme to neřešili,“ odpověděl. Vzápětí sám pojmenoval opatření, jehož se předchozí otázka týkala. „Ale ona asi měla na mysli, jestli bude pokračovat v podstatě to stropování cen paliv, kde vlastně naši spoluobčané šetří peníze,“ doplnil premiér. Záhadou pro něj tedy nakonec nebylo stropování ani pokračování cenových opatření. Příležitost k odpovědi dostala ministryně, která se tiskové konference neúčastnila.
Schillerová alespoň nemusela poslouchat, jak její předseda vlády nejprve odmítá porozumět otázce a vzápětí vysvětluje, co měla ministryně na mysli. Babiš přitom při upřesnění dotazu sám připustil, že jde o opatření, prostřednictvím kterého mají lidé šetřit peníze. Předseda kabinetu se však spokojil s konstatováním její nepřítomnosti. Novinářům mezitím stihl vyčíst nedostatečný zájem o německé ceny a tuzemskou inflaci. Ještě před několika lety vystupoval při debatách o drahých pohonných hmotách s podstatně větší rozhodností.
V opozici požadoval benzin za šestatřicet korun. Fialovi předepisoval cenový strop
Dne 16. dubna 2022 zveřejnil Andrej Babiš rozsáhlý komentář, v němž se ostře pustil do tehdejší vlády Petra Fialy kvůli inflaci a zdražování. Předseda ANO se tehdy prezentoval jako politik s hotovým receptem na drahotu a předložil dvanáct opatření, která měla vláda přijmout. Devátý bod obsahoval požadavek na „zastropování pohonných hmot na maximálně 36 korun/litr formou snížení DPH nebo spotřební daně“. Babiš se tehdy nezdržoval pochybnostmi, zda jsou paliva v Německu dražší, a nepřipouštěl ani dlouhé čekání na vládní rozhodnutí. Maximální cenu stanovil přesně, způsob jejího dosažení rovněž. Od tehdejšího kabinetu očekával bezodkladné kroky.
Babiš v někdejším komentáři kritizoval také výši premiérského platu, životní úroveň představitelů tehdejší vlády a jejich přístup k domácnostem postiženým zdražováním. Vedle cen pohonných hmot požadoval snížení DPH na energie a základní potraviny, zvýšení rodičovského příspěvku, obnovu vyšších slev na jízdném i další opatření. Fialovu vládu obviňoval z nečinnosti a odmítání návrhů hnutí ANO. Přesnou částku šestatřiceti korun za litr benzinu či nafty zařadil mezi řešení, jejichž zavedení pokládal za potřebné. Nyní, coby předseda vlády, o podobných cenových receptech nehovoří. S novináři se pře o formulaci otázky a raději zmiňuje, jak na německých pumpách lidé tankují dráž.
Zmrazení platů politiků zůstalo na Okamurovi. Babiš měl důležitější zákony
Ani otázka na zmrazení platů politiků nepřinesla ze strany premiéra příliš konkrétní odpověď. Novinářku zajímalo, zda mezi koaličními stranami nadále panuje shoda a zda je reálné stihnout schválení návrhu před začátkem příštího roku. Babiš však s žádným časovým plánem nepřišel. „No, to nevím, protože samozřejmě my tam máme x zákonů, které čekají už dlouho v řadě. Jsou to důležité zákony,“ prohlásil. Předseda vlády se okamžitě pustil do výčtu jiných legislativních záležitostí a zmrazení platů se v jeho odpovědi začalo rychle ztrácet.
„I pan ministr tam má ten zákon ohledně závislosti na drogách a tak dále. Máme tam vícero zákonů, transpozic směrnic Evropské unie, kde nám teda hrozí i nějaký infringement,“ pokračoval premiér. Sněmovní agenda podle něj zahrnuje řadu důležitých předpisů, které musí koalice postupně projednat. K samotnému zmrazení platů však žádné podrobnosti neměl. „O těch platech já vám k tomu neřeknu, já nevím,“ přiznal Babiš. Předseda kabinetu, jehož koalice prosazení návrhu odsouhlasila, nedokázal sdělit, zda jej poslanci stihnou přijmout včas. Zato pohotově našel dalšího politického kolegu, kterému lze otázku přenechat. „My jsme to odsouhlasili na koalici. Víceméně to má na starosti pan Okamura, tak je to spíš dotaz na něj,“ oznámil.
Na úředníky se ptali, novináře dostali. Babiš si znovu našel terč
Další příležitost ke kritice médií si Babiš našel při debatě o systemizaci státní služby. Na začátku tiskové konference oznámil, že mezi lednem 2022 a lednem 2027 má počet funkčních míst ve státní správě klesnout o 4362. Připustil však, že některá ministerstva by mohla při hledání úspor projevit větší snahu. Když se novinářka zajímala o konkrétní resorty, Babiš se rozhodl jejich jména nezveřejnit. „Já nebudu říkat, u kterých,“ prohlásil. Místo toho začal vysvětlovat, jak má podle jeho představ fungovat řízení ministerstev. „Já všeobecně se snažím ministrům vysvětlovat, jak mají řídit ty ministerstva, že si mají pohlídat, aby jejich podřízení nepodepisovali nějaké smlouvy bez jejich vědomí,“ oznámil premiér.
Šéf kabinetu následně rozebíral náklady na informační systémy, externí právní služby a další zakázky. „Nějaké IT systémy možná jsou zbytečné,“ poznamenal. Ministrům doporučil kontrolovat uzavírané smlouvy, pečlivě hlídat výdaje a soutěžit externí služby. Konkrétní resorty, v nichž vidí největší rezervy, však neoznačil. Namísto toho se jeho výklad od hospodaření státní správy přesunul k tématu, které dokáže připojit téměř ke každému vystoupení. K novinářům. „Ale určitě nepotřebujeme žádný marketing a žádné příspěvky médiím, jak to měla ve zvyku minulá vláda, která dávala médiím za různé nesmyslné kampaně stovky milionů,“ prohlásil Babiš. „Určitě nepotřebujeme žádný marketing a žádné příspěvky médiím,“ prohlásil premiér, který ještě před několika minutami novinářům vyčítal nedostatečný zájem o ceny pohonných hmot v Německu.
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