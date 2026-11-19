Kamera běží, Jake Paul drží mikrofon a vedle něj stojí muž, který roky válcoval konkurenci v kleci. Otázka je jednoduchá: kdo by vyhrál, Paul, nebo Nate Diaz? Islam Makhachev vystřelí jméno stocktonského veterána dřív, než domyslí, o jakých pravidlech je vlastně řeč. Pak se doptá a odpověď si vezme zpátky. Redakce MMAmag k té výměně prošla výsledkový protokol texaské komise z jejich boxerského duelu i data obou posledních Diazových startů v kleci, protože obrat šampiona má překvapivě pevnou oporu.
Šampion vystřelil jméno dřív, než se zeptal na pravidla
Islam Makhachev, 35letý ruský šampion UFC ve welterové váze do 77 kg s bilancí 29-1, dostal otázku ve videu na YouTube kanálu Jakea Paula. Ptal se sám Paul, 29letý americký boxer a promotér s bilancí 12-2: „Dobře, jsme tady s Islamem Makhachevem. Koho tipuješ, mě, nebo Natea Diaze?“ Odpověď přišla okamžitě: „Nate Diaz.“
Pak se ale Makhachev zarazil a začal si ujasňovat pravidla. Podle přepisu, který 19. listopadu 2026 zveřejnil server MMA Sucka, se zeptal: „Ne, to neříkám, jen říkám: Nate Diaz proti tobě, kdo vyhraje? Máte zápasit v boxu?“ Paul mu upřesnil, že míří na debut v MMA, a odpověď se otočila: „V MMA? Ten chlap teď není v dobré formě. Myslím, že ty jsi v lepší formě.“ Kratší verzi téhož výroku přinesl o den dřív i Yahoo Sports.
Jen pro pořádek: ptá se člověk, který video sám vydává na svém kanálu. Makhachev svůj obrat vysvětlil jedinou větou o Diazově formě a čísla na jeho zápasové kartě mu dávají za pravdu.
Diazova poslední cesta do klece vysvětluje hodně
Nate Diaz je 41letý americký veterán ze Stocktonu. Sherdog u něj uvádí bilanci 21-14, promotérská firma Most Valuable Promotions ve vlastních materiálech 22-14. V MMA naposledy uspěl 10. září 2022 na turnaji UFC 279, kde submisí zdolal Tonyho Fergusona.
Další start v kleci přišel až 16. května 2026, kdy na akci MVP MMA v Los Angeles prohrál s Mikem Perrym technickým knockoutem po zastavení před 3. kolem. Z obou dat si redakce MMAmag dopočítala, že mezi nimi leží 3 roky a 8 měsíců. Jediný přímý vzorek obou mužů je boxerský: 5. srpna 2023 v Dallasu zvítězil Paul jednomyslným rozhodnutím při skóre 98:91, 97:92 a 98:91. Z výsledkového protokolu texaské komise, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že oba navážili prakticky stejně, 83,9 kg.
Makhachev nemluvil o grapplingu ani o technice. Mluvil o kondici.
Před necelými dvěma lety mezi nimi lítaly lahve
Nabízí se jednodušší vysvětlení: stará zášť. Na tiskové konferenci před turnajem UFC 311, který se konal 18. ledna 2025, po sobě Makhachev a Diaz házeli lahve s vodou a ochranka je musela od sebe odtrhnout. Server MMA Fighting 7. ledna 2025 citoval Makhachevův rozhovor u Demetriouse Johnsona. Makhachev v něm tvrdil, že mu Diaz pár měsíců předtím v hotelu podal ruku a řekl „respekt“, jenže před kamerami se choval jinak.
Redakce MMAmag položila ten lednový rozhovor vedle listopadového přepisu z Paulova kanálu: v roce 2025 mluvil Makhachev dotčeně a osobně, v roce 2026 chladně a výhradně o formě. Kdyby jel na zášť, tipoval by proti Diazovi hned a nemusel by se doptávat na pravidla. Jenže ať si o vítězi myslí kdokoli cokoli, na podpisu pod tímhle zápasem to zatím nezměnilo vůbec nic.
Zápas, o kterém se mluví tři roky a pod kterým pořád nikdo nic nepodepsal
MMA duel Jakea Paula a Natea Diaze není k 19. listopadu 2026 oznámený, podepsaný ani odehraný. Existuje jako nabídka a jako téma do videa. Paul ho tlačil už kolem jejich boxerského zápasu v roce 2023 a Diaz na něj 3. srpna 2023 reagoval v pořadu The MMA Hour, jehož obsah zpracoval server MMA Fighting.
Diaz tehdy k nabídce ve výši zhruba 222 milionů Kč (10 milionů dolarů) řekl, že pod hlavičkou PFL zápasit nebude a že odveta v kleci by musela být buď v UFC, nebo ve stejném uspořádání jako box, tedy se spolupořadatelstvím jeho firmy Real Fight Inc. Nešlo tedy o výši částky, ale o to, komu akce patří. A nejbližší potvrzený Paulův zápas je úplně jinde: podle oznámení Most Valuable Promotions i tiskové zprávy PFL z 10. listopadu 2026 nastoupí 24. prosince 2026 v areně v Dubaji proti hvězdě MMA Cédricu Doumbému, na osm kol v limitu 90,7 kg a v boxerských rukavicích.
Zbývá otázka, komu se vlastně taková predikce vyplatí.
Nejlevnější reklama v branži se jmenuje predikce
GLOSA Video vzniklo na Paulově kanálu, otázku položil Paul a titulky z ní sklízí zase Paul. Šampion UFC do toho vstoupil tím jediným, co nic nestojí a nikoho k ničemu nezavazuje: jménem a názorem. Tohle je v bojových sportech běžná měna. Promotér si koupí relevanci jednou otázkou, host si odnese dosah a fanoušek dostane debatu o zápase, který nikdo nepodepsal.
Nic z toho není skandál, jen řemeslo. Jedna otázka změnila odpověď. Smlouvu nezmění ani sto takových.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek