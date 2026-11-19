„Informace o novince zatím najdete pouze na webu Parking Plzeň a omezení platí už zítra, tedy od 20. 11. Komunikace města s občany nám bohužel stále trochu pokulhává,“ rýpla si na sociálních sítích ve čtvrtek ráno například Jana Szczurková (Chceme Plzeň).
Na zmíněním webu moc informací nebylo, pouze dovětek: „
Dotazy na provoz atrakce se, prosím, obracejte na odbor sportu Magistrátu města Plzně.“ Naše redakce se proto oslovila odpovědného náměstka Tomáše Morávka (PRO Plzeň), který nás odkázal na tiskovou zprávu, která do redakcí dorazila po poledni. Podle ní začne výstavba v sobotu 21. listopadu, otevřít by se mělo kluziště o týden později. V provozu bude tři měsíce a jeho stavba vyjde na 2,42 milionu korun.
Informace o kluzišti byla stručně na webu Parking Plzeň a pak takto na značce u parkoviště.
„Ve všední dny dopoledne na něj mohou chodit bruslit v rámci výuky tělesné výchovy plzeňští školáci i děti z mateřinek. Od 13 až do 20 hodin pak zveme širokou veřejnost, stejně jako o víkendech od 10 do 20 hodin,“ upřesnil Morávek s tím, že děti do výšky 120 centimetrů mají vstup zdarma, ostatní zaplatí 100 korun. Na místě bude půjčovna bruslí a zájemcům je tam i nabrousí. V posledních letech se ukázalo, že Plzeňané mají veřejná kluziště rádi. Mám velkou radost, že letos můžeme mít ledovou plochu i v samotném centru města, které už zdobíme do vánoční atmosféry.Roman Zarzycký (ANO) — primátor města Plzně
„O kluzišti se dozvídám až tady. Nikde nic nebylo. Sice autem nejezdím, ale zabrat parkoviště kluzištěm mi přijde trošku zvláštní. Jsou jiná místa, kde by kluziště mohlo být,“ uvedl třeba Milan S. „Jsem rád, že na místě parkoviště přímo v centru města bude pro jednou něco trochu prospěšného společnosti. Ale také mi mrzí, že se o záměrech města dozvídá člověk vždy až ve chvíli, kdy se kopne," postěžoval si Lukáš H.
„Omezení se dotkne zhruba poloviny parkovací kapacity. Motoristé ale mohou využít parkovací dům Rychtářka, Nové Divadlo nebo P+G Kotkova,“ sdělil náměstek pro oblast dopravy Aleš Tolar (STAN). Do plného provozu by se mělo parkoviště vrátit 26. 2. 2027. Kluziště na náměstí? Jednou možná …
Proč bude kluziště v sadech Pětatřicátníků, a ne na náměstí, jako je tomu v jiných městech? Odpověď je jednoduchá – technicky to není možné, alespoň prozatím.
„Už loni jsme o tom přemýšleli a také by se mi víc líbilo, kdyby to bylo na tzv. papalášském parkovišti před radnicí, ale technicky to nejde. Třeba se toho ale časem dočkáme po druhé etapě úprav náměstí, kde vznikne lepší místo i například pro připojení na elektřinu a podobně,“ sdělil Tolar naší redakci.
V Plzni je aktuálně v provozu kluziště u OC Rokycanská, které bude otevřené až do 31. ledna. Součástí areálu je i půjčovna bruslí. Celodenní vstupné vyjde na 120 korun pro dospělé, 70 korun pro děti do 15 let a 60 korun pro doprovod bez bruslí.
Kluziště v areálu Škoda Sport Parku se otevře už zítra 20. listopadu a sezona tam potrvá do poloviny února. Vstupné bude 100 korun, děti do výšky 120 centimetrů to budou mít zdarma. Na programu tam bude i řada kulturních akcí.