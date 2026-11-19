O koupi rozhodl rozkvetlý sad
K chalupě se Eva Pilarová dostala vlastně náhodou. V květnu 1968 už měla nedaleko vlastní stodolu, kterou si postupně upravovala. Nechala do ní zavést elektřinu a vodu a pořídila krb. Jednoho dne za ní přišel místní hajný a nabídl jí, že jí ukáže ještě jednu zajímavou nemovitost.
Odvezl ji džípem na kopec, kde stála stará usedlost s rozkvetlým ovocným sadem. Zpěvačku místo okamžitě okouzlilo. Při pozdějším vzpomínání přiznávala, že tehdy vůbec nevěděla, na co se při koupi nemovitosti správně ptát. Nezkoumala stav střechy, vlhkost ani další technické záležitosti. Rozhodl pohled na rozkvetlou zahradu.
Usedlost koupila a postupně z ní vytvořila útulné venkovské bydlení. S manželem Janem Kolomazníkem sem jezdila desítky let a chalupa se stala místem, kde mohla načerpat sílu mezi koncerty.
Dům s dlouhou historií
Usedlost v Nedvězí má historii sahající do poloviny 18. století. Původní statek je datován do roku 1754, ale dnešní obytná budova pochází až z roku 1928. K historickému areálu patří také roubená stodola z roku 1758.
Celý areál je mimořádně zajímavým příkladem starého venkovského hospodářství, které si zachovalo původní charakter.
Nemovitost byla navíc opravdu rozlehlá. Zastavěná plocha přesahovala 400 metrů čtverečních. K dispozici bylo několik obytných místností, sklepení, půda i rozsáhlé hospodářské zázemí. Na pozemku rostla také stará lípa, jejíž stáří se odhadovalo na více než 260 let.
Kachlová kamna, pec a stará kredenc
Eva Pilarová si interiér zařizovala sama. Když usedlost koupila, mnoho původního vybavení se už nedalo použít. Nábytek proto postupně sháněla a vybírala tak, aby všechno ladilo se starosvětským charakterem domu.
Kuchyni dominovala kachlová kamna, která doplňoval elektrický sporák a mikrovlnná trouba. V další části domu se nacházela pec, za kterou bylo pohodlné místo, kam se vešli dokonce dva lidé. Eva Pilarová tam odpočívala společně s manželem.
V domě nechyběly svaté obrázky, keramické nádobí, krajkové dečky ani stará kredenc se starodávným servisem. Zpěvačka měla slabost také pro drobné dekorace a zahradní trpaslíky. U plotu byly zavěšené malované hrníčky a celé stavení působilo jako z venkovské pohádky.
Přestože dům vypadal velmi tradičně, nešlo o žádné primitivní bydlení bez moderního vybavení. Pilarová si postupně přizpůsobila interiér tak, aby se v něm pohodlně žilo. Sama také ráda vařila a s manželem připravovala pohoštění pro návštěvy.
Zdejší přírodu zpěvačka milovala
Velkou předností usedlosti bylo její umístění. Dům nestál přímo uprostřed vesnice, ale na samotě, odkud byl krásný výhled do okolní krajiny. Eva Pilarová ráda chodila na procházky a fotografovala. Fotografování patřilo k jejím největším koníčkům.
S manželem si navíc zvykli krmit lesní zvěř. Ke krmelci i na zahradu přicházely srnky, laně, a dokonce i jezevec. Zpěvačka se starala také o ovocné stromy a ráda zpracovávala úrodu. Podle vzpomínek jejího manžela sbírala rybíz, angrešt a třešně a připravovala z nich domácí džemy.
Chalupu si oblíbila natolik, že uvažovala o tom, že se tam jednou s manželem přestěhují natrvalo. Dokud jí ale sloužil hlas a mohla koncertovat, nechtěla se své pěvecké kariéry vzdát.
Po její smrti chalupu koupila Alice Nellis
Eva Pilarová zemřela 14. března 2020. Její manžel Jan Kolomazník po jejím odchodu dospěl k závěru, že v milovaném venkovském domě už nedokáže žít. Všechno mu připomínalo společné chvíle, které tam prožili.
Nemovitost proto nabídl k prodeji. Zájem byl překvapivě velký, ale ne všichni návštěvníci měli skutečný zájem o koupi. Někteří se chtěli především podívat, jak bydlela slavná zpěvačka. Podle Kolomazníka se o usedlost zajímalo přibližně čtyřicet lidí.
Nakonec ji v roce 2022 koupila režisérka Alice Nellis. Kolomazník byl rád, že se dům dostal do rukou další umělkyně a že si zachová svou osobitou atmosféru.
Usedlost tak po letech změnila majitelku, ale její příběh zůstává spojený především se zpěvačkou, která si ji kdysi koupila jen proto, že ji okouzlil rozkvetlý sad.
Zdroje článku: novinky.cz, living.iprima.cz, idnes.cz, marianne.cz, cnn.iprima.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá