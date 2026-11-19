patří k těm Likérová špička zákuskům, pro které se do cukrárny nechodí jen tak mimochodem. Člověk na ni má prostě chuť už od rána. V pražské cukrárně ji nabízejí jako malý o váze 70 gramů, se šlehačkou a hořkou čokoládou. zákusek Žádné velké parády kolem, spíš poctivý starší styl, který tomuhle dezertu sedí. Doma to není věc na deset minut mezi kávou a nádobím, ale když se práce rozdělí do kroků, není to žádná cukrářská nedostupnost.
Na jednu věc se tady vyplatí dát pozor hned od začátku:
všechno musí být dobře vychlazené. Krém, šlehačka i hotové špičky před namáčením. Jakmile hmota změkne, z pěkného zákusku je během chvíle trochu rozjetá hromádka. Chuť se tím neztratí, vzhled už ano. A šetřit bych tu nedoporučovala ani na retro hořké čokoládě. Sladká složka v receptu už je, další přeslazený kabát by tomu moc nepomohl. Recept na domácí likérové špičky
Doba přípravy: 1 hodina 20 minut + chlazení a krátké zatuhnutí v mrazáku Co potřebujeme
Piškotový základ: 100 g mandlí 40 g ořechů 120 g medu 60 g polohrubé mouky 2 bílky 20 g másla
Čokoládový krém: 4 žloutky 300 ml smetany ke šlehání 200 g hořké čokolády 120 g moučkového cukru 30 g polohrubé mouky 50 g másla
Na likérovou náplň a polevu: 200 ml vaječného koňaku 100 ml mléka 30 g pudinku crème olé 200 g čokolády 50 g kokosového oleje Postup přípravy retro likérových špiček
1. Z bílků vyšlehejte pěnu. Přidejte med, nasekané ořechy, mandle, mouku a rozpuštěné máslo. Promíchejte, ale netrapte těsto zbytečně dlouho. Hmotu pak přesuňte do cukrářského sáčku.
2. Na plech s pečicím papírem nastříkejte menší piškoty. Pečou se při 165 °C přibližně 15 minut, dokud nezačnou lehce zlátnout. Stejná teplota i podobný čas se používají také u receptu na špičku do skleničky, takže není moc důvod pouštět se tady do velkých pokusů. Foto: Se souhlasem kanálu Anna Balážová, Čokoláda, piškot a kapka likéru: Likérová špička vrací chuť starých cukráren
3. Na krém si připravte vodní lázeň a dejte nad ni smetanu, žloutky, moučkový cukr a mouku. Směs prošlehejte, přidejte hořkou čokoládu a míchejte, až začne houstnout. Není to hned, ale v určité chvíli je změna konzistence vidět i na metle.
4. Do teplého základu zašlehejte máslo a udělejte pevnější krém. Přendejte ho do sáčku s řezanou špičkou. Než přijde na řadu stříkání, nechte krém aspoň chvíli vychladit, jinak bude zbytečně měkký. Foto: Se souhlasem kanálu Anna Balážová, Čokoláda, piškot a kapka likéru: Likérová špička vrací chuť starých cukráren
5. Rozpusťte čokoládu s kokosovým olejem a potřete jí upečené piškoty. Na každý pak nastříkejte vyšší špičku z čokoládového krému. Hotové kousky dejte na chvíli do mrazáku. Bez toho se při plnění a máčení snadno začne všechno ohýbat, lepit a kazit náladu.
6. Vyšlehejte vaječný koňak, mléko a crème olé do pevnější náplně. Tou vyplňte vnitřek špiček, nahoru přidejte trochu zbylého čokoládového krému a znovu je krátce zchlaďte.
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7. Na závěr každou špičku opatrně namočte do čokoládové polevy a nechte zatuhnout. První kus často nevypadá jako z vitríny, s tím se dá žít. U tohohle zákusku si ruka obvykle musí najít svůj pohyb.
TIP: Pokud chcete jemnější verzi, dejte do náplně méně vaječného koňaku a přidejte víc šlehačky. Náplň pak bývá mírnější a tvar drží o něco poslušněji. Často kladené otázky o likérové špičce
Proč použít hořkou čokoládu?
Hořká čokoláda pomůže vyrovnat sladkost likéru i krému, takže zákusek nepůsobí tak hutně a přeslazeně. Podle přehledu Healthline obsahuje kvalitní hořká čokoláda flavanoly a antioxidanty. Pořád je řeč o cukroví, ne o léčbě, ale chuťově i složením sem dává větší smysl než sladší čokoláda.
Jde udělat špička i bez klasického máčení?
Ano, jde to. Dá se vyjít z verze do skleničky, kde se vrství likérový krém, piškot, pařížská šlehačka a ganache. Chuť zůstane blízká klasice, jen odpadne ta nejistá fáze, kdy se špičky namáčejí do polevy.
Jak dlouho vydrží?
V lednici počítejte zhruba se
2 dny. Kvůli smetaně a likérové náplni bych je déle nenechávala.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Anna Balážová