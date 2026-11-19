Nový tým ve formuli 1 obvykle potřebuje čas, aby si vytvořil odpovídající technické, personální a provozní zázemí. Právě tímto obdobím prochází americký Cadillac, který se v roce 2026 poprvé zapojil do elitního motoristického šampionátu. Premiéra nepřinesla okamžitý bodový úspěch a v posledních týdnech se začalo mluvit také o možné změně jezdeckého složení.
Nejvíce otázek se týkalo Valtteriho Bottase. Sedmatřicetiletý Fin se do role závodního pilota vrátil po přestávce a pro nový projekt představoval zkušeného jezdce, který dobře zná fungování zavedených stájí. Jeho smlouva však podle zveřejněných informací obsahovala podmínku, která umožňovala rozhodnout o pokračování v dalším roce.
Vedení Cadillacu nyní nejistotu ukončilo. Potvrdilo, že Bottas bude závodit i v roce 2027. Zůstane tak po boku Sergia Péreze, jehož pokračování bylo potvrzeno již dříve. Stáj tím jasně naznačila, že v dalším roce chce stavět na současné dvojici a nehodlá začínat znovu s jinými hlavními jezdci.
Bottas rozhodnutí přivítal. Ve svém vyjádření zdůraznil, že do projektu vstupoval s vědomím, že vybudovat konkurenceschopný tým od nuly nebude snadné. Podle něj je nejdůležitější postupné zlepšování, využívání zkušeností a práce na slabých místech. Potvrzení smlouvy mu zároveň umožní soustředit se více na závodění než na spekulace o budoucnosti.
Pro Cadillac je stabilita cenná zvlášť proto, že tým má za sebou náročný první rok. Ani Bottas, ani Pérez zatím nepřivezli body a nový projekt se musel vyrovnat s řadou provozních komplikací. Právě zkušenost obou pilotů ale může pomoci při vývoji vozu a přenášení zpětné vazby mezi jezdci a techniky.
Spekulace se v minulých týdnech týkaly mimo jiné možnosti, že by do závodního monopostu usedl americký jezdec Colton Herta. Potvrzení Bottasova pokračování tuto variantu pro příští sezonu uzavírá. Herta však může zůstávat součástí širších plánů týmu, jejichž přesnou podobu stáj zatím nepředstavila.
Cadillac není v situaci, kdy by stačilo změnit jediného jezdce a výsledky se okamžitě obrátily. Dlouhodobý úspěch závisí také na kvalitě vozu, spolehlivosti, strategii, práci v boxech a množství dalších detailů. Zachování zkušené dvojice tak může být pragmatickou volbou, která umožní soustředit zdroje jinam.
Tým oznámil rozhodnutí krátce před Velkou cenou Las Vegas. Pro Bottase to znamená výraznější jistotu, pro Péreze potvrzení stálého partnera a pro samotnou stáj jasnější podobu plánů na rok 2027. Otázkou zůstává, zda se zkušenosti podaří proměnit také v první mistrovské body.
Použité zdroje: sport.cz, formula1.com, reuters.com