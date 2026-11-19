Kamenitá pláž, moře za zády a dva muži v plavkách, kteří se ani na dovolené nevzdají soutěžení. Cristiano Ronaldo zveřejnil na svém Instagramu na konci července 2026 sérii fotek z rodinné dovolené na Mallorce. Na nejsledovanějších z nich stojí vedle něj syn Cristiano Junior a oba napínají bicepsy proti objektivu. Pod album otec napsal dvě anglická slova „Not yet“, tedy „ještě ne“, a přidal smějící se emoji. Podle španělského magazínu Divinity nasbíral příspěvek během několika hodin přes 15 milionů lajků. Ronaldovi bylo v té době 41 let, Juniorovi o šest týdnů dřív táhlo na sedmnáctý rok. A právě tenhle věkový rozdíl dělá z obyčejné momentky z pláže něco víc.
„Ještě ne,“ vzkazuje otec
Ronaldův popisek je vtip i varování v jednom. Jako by říkal: vidím, že rosteš, ale v posilovně ještě vládnu já. Na fotkách to sedí. U otce je výrazněji vyrýsované břicho i ramena, tedy výsledek desetiletí disciplíny, kterou dnes zná celý fotbalový svět.
Výšku ale Junior vyhrává. Americký InStyle popsal, že syn stojí na snímcích vyšší než otec, a fanoušci to v komentářích opakovali dokola. „Junior už je vyšší“, „jaký otec, takový syn“, „skutečná disciplína“, psali. Nejodvážnější rovnou označili oba za současného a budoucího nejlepšího hráče všech dob.
Pro srovnání pomůže jediný oficiální údaj.
Soupiska FIFA pro mistrovství světa 2026 uvádí u Ronalda 185 centimetrů. Juniorova výška oficiálně změřená a zveřejněná není. Pokud ho ale fotky nešálí, šestnáctiletý kluk už otcovu laťku dorostl, nebo ji dokonce překročil. Hubený kluk ze Sportingu
Zajímavé je podívat se, jak vypadal Ronaldo senior ve stejném věku. Portugalská fotbalová federace ho ve svém magazínu FPF360 zpětně popisuje jako vysokého a hubeného mladíka. Vynikal technikou, obratností a pracovitostí, ne svaly. Za portugalskou patnáctku debutoval čerstvě po svých šestnáctých narozeninách, ve Sportingu prolétl mládežnickými kategoriemi a v sedmnácti už nastupoval za první tým. V první sezoně odehrál 33 zápasů.
Junior působí v šestnácti mnohem robustněji. Je to logické. Vyrůstá v domě, kde je posilovna samozřejmostí a kde otec svou fyzičku proměnil ve značku. Už v červnu 2025 Ronaldo sdílel společnou fotku se synem z domácího fitka s popiskem „Tal pai, tal filho“, tedy „jaký otec, takový syn“. Plážová fotka z Mallorky je tak spíš další díl seriálu než výjimka.
Z pláže do reprezentace
Svaly a centimetry jsou jedna věc, kopačky druhá. A tady se Junior posouvá rychle. Hraje v mládeži saúdskoarabského Al Nassru, tedy klubu, kde působí i jeho otec. Za portugalské výběry do 15 a 16 let odehrál 13 zápasů. Nejvíc zazářil v květnu 2025, kdy ve finále turnaje Vlatka Markoviće vstřelil dva góly Chorvatsku a Portugalsko vyhrálo 3:2.
V listopadu 2026 přišla pozvánka do reprezentace do 17 let, která hrála kvalifikaci o mistrovství Evropy. Proti Andoře šel na hřiště v 73. minutě a v závěru měl šanci hlavou. Z tribuny ho sledovaly hvězdy seniorského áčka: Vitinha, João Cancelo, João Félix a João Neves. Málokterý debut v sedmnáctce má takové publikum.
Junior přitom není jediný syn slavného otce, který se dere nahoru:
Hráč Otec Klub Postup Cristiano Junior Cristiano Ronaldo Al Nassr debut za Portugalsko U17 Enzo Alves Marcelo Real Madrid opora Španělska U17 na Euru Kai Rooney Wayne Rooney Manchester United akademie, starty v lize U18
Rozdíl je v míře pozornosti. Na Rooneyho a Alvese se dívají fanoušci jejich klubů. Na Juniora se dívá každý, kdo kdy slyšel jméno Ronaldo. Podle nás je to výhoda i zátěž zároveň: každý gól se rozšíří po světě, každé selhání taky.
Posilovat v šestnácti? Ano, ale s rozumem
Fotky z Mallorky v mnoha rodičích vyvolají otázku, jestli je pro teenagera bezpečné dřít v posilovně. Americká pediatrická akademie na webu
HealthyChildren.org uvádí, že silový trénink může být u dětí a dospívajících bezpečný. Podmínkou je dohled, správná technika a postupně zvyšovaná zátěž.
Doporučený rámec vypadá takto:
2 až 3 tréninky týdně po 20 až 30 minutách, 2 až 3 série po 8 až 15 opakováních, navyšování zátěže maximálně zhruba o 10 % týdně, žádné pokusy o maximální váhu, dokud není ukončený růst kostí.
Mayo Clinic připomíná, že program pro mládež není zmenšená verze tréninku dospělých a má ho vést trenér se zkušenostmi s mladými sportovci. Ronaldo senior o své rutině mluví často: spánek, regenerace, hydratace, dechová cvičení. Jak přesně ale trénuje a jí jeho syn, veřejně známo není.
Strukturovanou přípravu talentů má i Česko. V regionálních akademiích Fotbalové asociace ČR trénují nejlepší hráči do 14 a 15 let od pondělí do pátku pod trenéry svazu, o víkendu se vracejí hrát za mateřské kluby a mají upravený i jídelníček. Zázemí, jaké má Junior, je ovšem všude na světě výjimkou.
Poslední sezona, první velké zápasy
Celé to má ještě jednu vrstvu. V srpnovém rozhovoru pro
Vogue Ronaldo řekl, že jde „pravděpodobně“ o jeho poslední fotbalový rok. Podle deníku The National by tak mohl skončit po sezoně 2026/27. Dlouho se přitom mluví o jeho snu odehrát se synem soutěžní zápas. Jak se k otcovu konci kariéry staví Junior, zatím veřejně neřekl.
Dá se čekat, že čím víc se bude blížit otcův poslední zápas, tím víc reflektorů se stočí na syna. A s nimi i srovnávání, kterému se nevyhne.
Na pláži na Mallorce si to ještě rozdali s úsměvem a otec si s jistotou připsal vítězství. Jenže Ronaldovo „ještě ne“ zní jako přiznání, že ten den přijde. Syn ho už na fotkách přerůstá. Teď ho čeká těžší část: dorůst ho i na hřišti.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl