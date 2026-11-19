Zadýcháváte se při chůzi do schodů?
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kouření, plíce, CHOPN, pneumologie, plicní nemoc_pixabay
Článek byl publikován 19.11.2026 13:46
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