Samostatná židovská čtvrť (Židovna, Judenstadt) vznikla v roce 1726 s kapacitou až 265 rodin. V polovině 19. století žilo v Holešově okolo 1700 až 1800 Židů, a místní obec patřila k nejpočetnějším na Moravě. Historii města poznamenaly i protižidovské nepokoje a pogromy v letech 1774, 1899 a naposledy v prosinci 1918 - tehdy zahynuli dva lidé.
NOVÁ SYNAGOGA v Holešově byla honosná židovská modlitebna postavená v maursko-orientálním stylu s románskými prvky. Postavena byla v roce 1893 podle návrhu významného architekta Jakoba Gartnera.Vypálili ji a zničili nacisté během druhé světové války v roce 1941.
V Holešově se ale dochovala STARÁ ŠACHOVA SYNAGOGA, která je velmi cenná renesanční stavba, a nachází se na ulici Příční. Možná proto, že stavba působí nenápadně a velmi skromně, unikla stejné zkáze, jako Nová synagoga. V období 2. světové války byla uvnitř stolařská dílna.
Od roku 2000 se v měsíci červenci koná ve městě Festival židovské kultury Ha-Makom. V synagoze se každý den pořádají různé koncerty vážné i Klezmer hudby - tradiční židovské lidové hudby. Moc se mi líbil třeba koncert hudebníka a zpěváka Zdeňka Merty.
Nedaleko synagogy se nachází židovský hřbitov, kde je pohřben i Rabín Šach, který byl v 17. století významný židovský učenec, autor klíčových děl židovského práva.
Hrob - kamenná tumba - rabína Šacha Šabtaje ha-Kohena. Návštěvníci a poutníci z celého světa vkládají na jeho hrob lístky s prosbami a modlitbami.
Účastníci setkání portálu i-60 na sv. Hostýně si při návštěvě Holešova mohli židovský hřbitov a synagogu prohlédnout.
I na nádvoří zámku vystupují v rámci festivalu různé hudební skupiny, zpěváci a tanečníci.
V roce 2021 byla na holešovském zámku vystavována díla židovského malíře Benjamina Waltera, který se v roce 1921 narodil v Holešově v židovské německy mluvící rodině.
Každý rok v létě se naše náměstí roztančí. Různé taneční soubory, které tančí židovské tance, nám předvedou své umění, a my účastníci si pod vedením tanečních mistrů můžeme dokonce tance i zatančit.
Patronát nad festivalem mívá každoročně firma Rudolf Jelínek z Vizovic. Tato společnost navazuje na více než 400letou tradici výroby destilátů na Valašsku. Kvůli židovskému původu byl původní majitel v roce 1940 nucen likérku prodat. V roce 1944 zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi.Po Sametové revoluci byla firma vrácena do rukou potomků zakladatelů. Jejich kvalitní likéry a pálenky můžeme na festivalu i ochutnat, a seznámit se z historií této významné rodiny. Vlajkovou lodí je výroba tradiční valašské slivovice.
Plakát z venkovní výstavy, na které je vyobrazena v původní podobě židovská čtvrť Židovna. Židovna , německy Judenstadt, je bývalé židovské sídliště. Zdejší židovská náboženská obec patřila k nejvýznamějším na Moravě. Žila zde početná židovská komunita čítající více než osm stovek obyvatel.
Pro mě největším zážitekem z Židovských dnů byla v roce 2007 autogramiáda spisovatele Arnošta Lustiga, kterou pořádal v knihkupectví našeho syna.
Tak to byla pozvánka do města plného historických památek a města, kde to kulturou pořád žije.
V článku byly použity informace z Wikipedie. Autorem jedné fotky z tance na náměstí je Miroslav Měchura.