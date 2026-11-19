Řeknu to bez okolků: roky jsem si myslela, že bez paličky nemůže být řízek pořádný . Maso se naklepe, jinak bude tuhé, suché a u stolu z toho řízek moc radosti nebude. Pak jsem ale jednou vzala krkovici, nechala ji být, obalila ji klasicky v a šoupla do trouby na rozpálené sádlo. Od té doby se u nás pánev vytahuje hlavně ve chvíli, kdy na smažení vyloženě přijde chuť. trojobalu Řízky z trouby jsou překvapivě křehké, drží si šťávu a člověk nemusí stát půl hodiny u sporáku s prskající pánví.
Tady opravdu rozhoduje maso.
má tuk prorostlý tak šikovně, že se při pečení postupně uvolní a maso díky tomu nevysychá. Palička je v tomhle případě spíš navíc. Trojobal se v horkém tuku Vepřová krkovice rychle zatáhne, strouhanka vytvoří pevnější kůrku a řízek se pak pod vidličkou rozpadá mnohem ochotněji, než by člověk čekal.
Můj osvědčený trik: Jakmile řízky vytáhnete z trouby, položte je na kuchyňský ubrousek, lehce je pokropte studenou vodou a na 3 až 5 minut přiklopte pokličkou. Vznikne pára, která kůrku zevnitř trochu zjemní, zvenku ji ale nerozmočí. Maso pak nepůsobí suše a řízek si pořád nechá tu příjemnou křehkost. Recept na šťavnaté vepřové řízky pečené v troubě
Z tohoto množství připravíte
4 pořádné porce. Celková délka přípravy: asi 55 až 65 minut Ingredience k přípravě
Řízky: 800 g vepřové krkovice, nejlépe nakrájené na plátky silné zhruba 1,5 cm sůl a čerstvě mletý černý pepř podle chuti 3 až 4 lžíce sádla na dno pekáče
Trojobal: 100 g hladké mouky 2 vejce 150 g strouhanky špetka soli do vajec Postup přípravy vepřových řízků z trouby
1. Troubu nastavte na
180 stupňů. Hodí se horkovzduch i běžný horní a dolní ohřev, není potřeba to příliš komplikovat. Do pekáče dejte sádlo a vložte ho do trouby, aby se tuk stihl pořádně rozehřát ještě předtím, než do něj položíte řízky. Horký tuk trojobal rychle zatáhne a strouhanka ho nenasaje tolik.
2.
Krkovici nakrájejte na plátky silné přibližně 1,5 cm. Neklepejte je. Tukové žilky se při pečení postarají o to, co byste jinak čekali od paličky. Maso z obou stran osolte a opepřete.
3. Připravte si tři hlubší talíře: do prvního nasypte
mouku, do druhého dejte rozšlehaná vejce se špetkou soli a do třetího strouhanku. Plátky masa nejdřív obalte v mouce a přebytek oklepejte. Tenká vrstva stačí, trojobal pak drží lépe a není zbytečně hutný. Foto: Cooky.cz, Zlatavý řízek s křupavou strouhankou a šťavnatým masem uvnitř: Klasika, která nikdy nezklame a na talíři zmizí dřív, než stihneš přidat přílohu
4. Plátek obalený v mouce protáhněte vajíčkem, otočte ho v něm ze všech stran a potom přesuňte do strouhanky. Tu k masu přitlačte dlaní, ale ne silou. Když se strouhanka moc udusá, kůrka při pečení tolik nenaskočí a zmizí ty drobné bublinky, kvůli kterým řízek vypadá tak lákavě.
5. Obalené řízky opatrně klaďte do pekáče s rozpáleným sádlem. Nejlepší je jedna vrstva a žádné překrývání. Jakmile se maso začne mačkat přes sebe, spíš se dusí, než peče. U menšího pekáče je proto rozumnější péct na dvě várky.
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6. Pečte na
180 stupňů přibližně 12 až 15 minut, potom řízky otočte a nechte je péct dalších 12 až 15 minut, dokud nebudou zlaté. Čas berte s rezervou, silnější plátek si řekne o pár minut navíc. Barva kůrky tady bývá lepší vodítko než minutka na mobilu. Poslední krok
1. Upečené řízky přendejte na kuchyňský ubrousek, aby se zbavily přebytečného tuku. Potom je
pokropte studenou vodou, opravdu jen lehce, stačí pár kapek, a přiklopte pokličkou na 3 až 5 minut. Pára pomůže masu i kůrce, řízek se přitom nerozmočí ani nerozpadne. Podávejte ho hned, nejlépe s bramborovým salátem, vařenými bramborami a plátkem citronu. Tipy redakce: Volba tuku: Sádlo je sázka na jistotu, ale pokud chcete být blíž vídeňské kuchyni, sáhněte po přepuštěném másle. Když doma není ani jedno, použijte řepkový olej. Chuť bude o něco méně výrazná, kůrka se ale zatáhne bez potíží. Proč neklepat krkovici: Naklepávání se hodí hlavně u libovějších kusů, třeba kýty nebo panenky, kde chybí tuk. Krkovice má vlastní mramorování a to se při 180 stupních postupně rozpouští. Maso díky tomu změkne samo. Palička by zbytečně potrhala vlákna a část šťávy by skončila mimo řízek. Ohřívání zbytků: Studené řízky do mikrovlnky raději nedávejte, pokud to není nutné. Kůrka v ní rychle zvlhne a přijde o to nejlepší. Lepší je trouba rozehřátá na 160 stupňů a 8 až 12 minut času. Řízek se prohřeje a kůrka zase trochu zpevní. Strouhanka s charakterem: Pro výraznější chuť můžete do běžné strouhanky přimíchat lžíci strouhaného parmazánu nebo lžičku sladké papriky. Není to žádný velký zásah do receptu, ale na kůrce je to poznat. Trojobal přitom drží stejně dobře.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline