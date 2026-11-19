Filmová místa z filmu Obecná škola leží hlavně na okraji Prahy, v Brdech a na trati u Malé Hraštice. Dřevěné pavilony školy v Michli sice v roce 2020 zmizely, řada ulic a nádraží ale stojí dodnes. Štáb navíc rozdělil jedinou hospodu mezi dvě pražské čtvrti a část elektrárny natočil až v Mladé Boleslavi. Stopy filmu z roku 1991 tak vedou od Střešovic přes Kbely až k brdské trati.
Škola v Michli ustoupila demolici
Hlavní dějiště filmu tvořily dřevěné pavilony v ulici Nad Vršovskou horou v pražské Michli, na pomezí Bohdalce a Slatin. V tamní budově učitel Igor Hnízdo vysvětloval třídě tělesné tresty a z areálu odcházel naštvaný eskamotér Radží Tamil po krádeži svých kruhů. Po natáčení v roce 1990 sloužil objekt jako klubovna pro schůzky skautů, koncem roku 2014 ale v třídě ležely odpadky a podle všeho v ní přespávali bezdomovci. Nakonec stavbu srovnali se zemí a na zarostlém pozemku zůstaly jen zbytky.
Jeden z venkovních pohledů na školu našli filmaři v ulici U jezírka ve Slivenci. Odtud sledoval Hnízdo z okna třídy tramvajákovou při větrání peřin. Plácek před domkem, na kterém chlapci hráli fotbal, ale zmizel pod novou zástavbou, takže stejný pohled už pořídit nelze. Domy z filmu jsou obydlené a soukromé, takže je výletník uvidí jen z ulice.
Hospoda rozdělená mezi dvě čtvrti
Pár kroků od někdejší školy stojí v Elektrárenské ulici dům, ve kterém filmová rodina Součkových bydlela a kde scenárista Zdeněk Svěrák v dětství skutečně žil. Hned na rohu v Elektrárenské 3 kluci běhali pro tatínka do hospody, kolem které jezdil do práce na kole bez blatníků, a Eda tam chodil pro litr řezaného.
Filmový hostinec ale vznikl spojením dvou podniků. V Elektrárenské ulici se točil jen výčep, pro scénu s Tondovým otcem u karetního stolu zamířil štáb do Hostince u Vody v ulici U Vody 1 v Praze-Holešovicích. Podobný trik čekal u elektrárny, jejíž vchod v michelské Elektrárenské ulici zůstává dobře k poznání. Další záběry rozvodny totiž vznikly v Jičínské ulici v Mladé Boleslavi, kde je objekt i po úpravách stále čitelný.
Kbelský Nouzov pod koly bicyklů
Klukovské výpravy Edy a Tondy zavedly kameru na severovýchod Prahy do Kbel. Ve čtvrti Nouzov, založené za velké hospodářské krize jako nouzová dělnická kolonie, stojí ve Vrbické ulici dům souseda Plíhala. Vedlejší vrátka za pouliční pumpou patřila domku Tondy Čejky, a přestože se ulice i domy proměnily, původní uspořádání zůstalo zřetelné.
V blízké Dětenické ulici se chlapci proháněli na kolech a zkoušeli nový kočárek zapřažený za bicykl. Starý dům už ustoupil novým rodinným domům a z původního záběru zbyl jen zděný plot vlevo. Na cestu tramvají za eskamotérem Josefem Mrázkem nastoupili kluci v ulici Hládkov ve Střešovicích a před jeho psem pak utíkali vjezdem do Školské ulice na Novém Městě.
Střešovické ulice s obrněným transportérem
Část lokací v Praze 6 přečkala desetiletí téměř beze změny. Platí to pro dům ve Starostřešovické ulici, kolem kterého procházela dvojčata Fabiánova do prádelny. Hned v sousedství, v ulici Nad Hradním vodojemem na Norbertově nedaleko Müllerovy vily, stál obrněný transportér z úvodního i závěrečného záběru pod titulky.
Odstřel Rosenheimovy rakety a divokou jízdu s kočárkem kladou záznamy na jihozápadní okraj města. Jeden popis uvádí svahy na Homolce ve Velké Chuchli, druhý louku na bývalé skládce v Praze-Slivenci s výhledem na Chuchli a Cukrák.
Vlakem za Prahu k brdskému bunkru
Neplánovaná cesta nákladním vlakem začala skokem do vagonu s pískem z mostu v Křížové ulici na Smíchově, který po rekonstrukci dostal jiné zábradlí a teplovodní potrubí. Cestou vlak projížděl kolem nádraží Praha-Hostivař a nádraží v Nučicích, kde budovu zbourali, takže zbyl jen staniční hydrant a pozadí změnila nová výstavba.
Další úseky jízdy vznikly na trati 210 mezi Novou Vsí pod Pleší a Starou Hutí. Téměř stejnou podobu si drží trať v Mokrovratech, pole u zastávky v Nové Vsi pod Pleší s pohledem k Mníšku pod Brdy i nádraží v Malé Hraštici s mechanickým návěstidlem. Zpáteční jízdu na korbě náklaďáku kolem fiktivní cedule s 36 kilometry do Prahy natočil štáb přímo na okraji města, na silnici III/1154 mezi Zadní Kopaninou a Ořechem a pod dráty vysokého napětí v ulici K Zadní Kopanině nedaleko rozvodny v Řeporyjích.
Výlet třídy k pevnosti se místo pohraničí odehrál ve vojenském prostoru Jince a u pěchotního srubu v bývalé dopadové ploše Jordán v Brdech u obce Obecnice, kam je vstup kvůli munici omezený. Film Obecná škola vysílá stanice Prima MAX ve čtvrtek 19. listopadu od 20 hodin.
Snímek Obecná škola můžete zhlédnout na Prima MAX ve čtvrtek 19. listopadu od 20:00.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (filmovamista, cs.wikipedia, filmovyprehled, csfd).