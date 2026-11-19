Antibiotika přestávají zabírat.
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
leky-antibiotika
Článek byl publikován 19.11.2026 13:51
Drony se staly běžnou součástí života. Lidé s nimi fotografují krajinu, natáčejí videa, kontrolují střechy...
Zadýcháváte se při chůzi do schodů? Kašel, zadýchávání při běžné chůzi nebo zhoršující se fyzická kondice....
Pražané by se měli mít na pozoru před podvodnými textovými zprávami, které se vydávají za komunikaci...
Zlaté spirály z mladší doby bronzové, tedy z období přibližně 1300 let před naším letopočtem, putují do...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Prezident Pavel dorazil do Bartošovic. Navštívil záchrannou stanici
- Fotbalová Plzeň dostala od UEFA pokutu za rasistické chování fanoušků
- Tisíce metrů kabelů zmizely ze staveb v Jihlavě. Tři muži způsobili škodu přes 400 tisíc
- Primátor Hlaváček dostal hlasy i od opozičního ANO. Neznamená to podporu, říká Hušbauer