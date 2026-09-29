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dTest: Topná sezóna a práva nájemců

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Dennívýzva
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S příchodem podzimu začínají klesat venkovní teploty a spolu s nimi se postupně ochlazují také domácnosti. Mnozí proto vyhlížejí začátek topné sezóny a chvíli, kdy se radiátory konečně zahřejí. Kdy se však musí skutečně začít topit? Jaká teplota má být v bytě, na koho se obrátit v případě problémů a kdy může nájemce požadovat slevu z nájemného?
dTest: Topná sezóna a práva nájemců

dTest: Topná sezóna a práva nájemců

Zdroj: 162ae300d0c33ae8192c0b7e5e441743/Snimek-obrazovky-2026-09-29-v-9.36.58.png
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