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Vinnetou Rudý gentleman: Tajná nevěra za zády režiséra a hromadná rvačka herců

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Při natáčení snímku Vinnetou Rudý gentleman tekly litry alkoholu a létaly pěsti kvůli historii. Mimo záběry vznikaly zakázané vztahy i kuriózní omyly kamer.
Vinnetou - Rudý gentleman

Vinnetou - Rudý gentleman

Zdroj: FOTO:Columbia Pictures / distr. TV Nova
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