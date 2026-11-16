Vaše DVD a Blu-ray disky jednou přestanou fungovat. Zálohujte je zdarma, než bude pozdě, stačí jeden program

Někde v obýváku, v krabici na skříni nebo v přihrádce pod televizí leží disky, na které jste už dávno zapomněli. Rodinná videa z dovolených, oblíbené filmy v českém dabingu, koncerty nebo seriály v limitovaných edicích. Na první pohled vypadají nepoškozeně, ale i uvnitř polykarbonátového kotouče neúprosně tiká čas. Americká Knihovna Kongresu upozorňuje, že CD a DVD nejsou vhodná jako dlouhodobé úložiště důležitých souborů. Organická barviva postupně degradují a škrábance či otisky prstů mohou narušit čtení laserem. K tomu navíc postupně mizí mechaniky, které jsou k přehrávání disků potřeba. Existuje ale program, který dokáže obsah disku přenést na pevný disk: jmenuje se MakeMKV. Pro DVD je trvale zdarma, zatímco u Blu-ray a UHD Blu-ray je aktuálně bezplatný díky aktivnímu beta režimu. Výsledkem jsou plnohodnotné kopie bez ořezaného obsahu, vodoznaků nebo jiných omezení.
Proč disky stárnou rychleji, než čekáte
Představa, že lisovaný disk vydrží „navěky“, je mýtus. Kanadský konzervační institut (CCI) uvádí u továrně lisovaných DVD a Blu-ray orientační životnost 10 až 20 let. Zároveň ale varuje, že při nevhodném skladování mohou selhat už za 2 až 10 let. Stačí vysoká vlhkost, výrazné teplotní výkyvy nebo přímé sluneční světlo.
U zapisovatelných DVD±R a BD-R je situace ještě horší. Vrstva s organickým barvivem degraduje rychleji než struktura lisovaných disků. Významnou roli hrají také mechanická poškození. Kruhové škrábance jsou podle amerického Národního archivu nebezpečnější než radiální, protože kopírují dráhu laseru a mohou způsobit neopravitelné chyby při čtení.
Problémem ale nejsou jen samotná média, nýbrž také hardware. CCI výslovně upozorňuje na to, že CD, DVD a Blu-ray přehrávače i mechaniky mohou být v budoucnu stále hůře dostupné. Notebooky s optickou mechanikou dnes prakticky neexistují. Externí USB mechaniky se sice stále prodávají, ale výběr je omezenější než dříve. Pustit se do zálohování raději dříve než později proto není zbytečná panika, ale rozumná prevence.
Jeden program, tři kroky
K samotnému převodu obsahu disku stačí MakeMKV. Další programy instalovat nemusíte. Postup je jednoduchý:
- Vložte disk do mechaniky a spusťte MakeMKV.
- Vyberte tituly a stopy, které chcete uložit. Může jít o hlavní film, bonusový obsah, konkrétní zvukové stopy nebo titulky.
- Klikněte na „Make MKV“ a počkejte na dokončení. U DVD trvá převod přibližně 15 minut.
Výsledkem bude soubor ve formátu MKV. Jde o otevřený multimediální kontejner, který dokáže uchovat video, zvukové stopy, titulky i kapitoly bez rekomprese. Kvalita tak zůstává stejná jako u originálu. Typický DVD film zabere přibližně 6 GB, zatímco u Blu-ray se velikost může pohybovat kolem 30 GB.
U Blu-ray a UHD Blu-ray je navíc k dispozici funkce „Backup“, která uloží na pevný disk kompletní adresářovou strukturu disku. To se hodí v případě, že chcete zachovat nejen samotný film, ale také původní strukturu a nabídky disku. Tato funkce není pro DVD k dispozici.
Program funguje ve Windows, macOS i Linuxu. Jedna praktická poznámka: beta verze pro Windows aktuálně vyžaduje administrátorská práva. Pokud chcete zálohovat UHD disky, potřebujete také kompatibilní mechaniku BDXL nebo mechaniku s podporou LibreDrive. Běžná Blu-ray mechanika disky ve 4K rozlišení nepřečte.
Co přesně znamená „zdarma“
Tady je potřeba rozlišovat, protože MakeMKV používá dvouvrstvý model:
- Převod DVD je zdarma trvale. Výrobce to uvádí přímo na svých stránkách a neomezuje tuto funkci zkušební dobou.
- Funkce pro Blu-ray a UHD Blu-ray jsou standardně součástí placené licence, která je dostupná také ve formě 30denní zkušební verze. Jenže oficiální nákupní stránka v listopadu 2026 zveřejňuje aktuální beta klíč a výslovně uvádí, že jej mohou uživatelé používat zdarma kvůli technickým problémům s nákupním systémem.
Beta klíče se obnovují přibližně každých jeden až dva měsíce a umožňují používat aktuální verzi programu. Výrobce nikdy nezveřejnil pevné datum ukončení beta režimu. Program v něm funguje už více než deset let a komunita na oficiálním fóru tento stav vysvětluje průběžným vývojem a častými změnami.
V praxi to znamená, že MakeMKV lze v současnosti používat kompletně zdarma, nelze však předpokládat, že to tak zůstane navždy. Kdo chce mít jistotu, že o obsah svých disků nepřijde, měl by se do zálohování pustit, dokud je beta režim aktivní.
Co s výslednými soubory
Soubory MKV nejsnáze přehrajete na počítači pomocí VLC, který tento formát podporuje přímo. U televizorů je situace složitější. Řada modelů značek LG, Samsung nebo Panasonic dokáže soubory MKV přehrát bez dalších úprav, vždy ale záleží na použitém video a zvukovém kodeku i formátu titulků.
Pokud chcete soubory přehrávat prostřednictvím domácí sítě, můžete využít Plex. Ten s knihovnou MKV pracuje bez problémů, ale podle oficiální dokumentace Plexu některé aplikace pro chytré televizory přehrají soubory přímo, zatímco jiné je musí nejprve převést do podporovaného formátu. Takzvané transkódování přitom klade vyšší nároky na výkon serveru.
Pokud vám 30GB soubory u každého filmu připadají příliš velké, můžete sáhnout po programu HandBrake. Ten dokáže video zkomprimovat a výrazně zmenšit jeho velikost, vždy ale za cenu rekomprese, která může vést k mírnému snížení kvality. HandBrake sám o sobě neobchází ochranu disků, takže u chráněných médií je bez předchozího převodu pomocí MakeMKV nepoužitelný.
Právní rovina v Česku
Pořizování kopií pro osobní potřebu má oporu v českém autorském zákoně (§ 30 zákona č. 121/2000 Sb.). Problém ale nastává u §§ 43 a 44, které upravují ochranu technickými prostředky a zakazují jejich obcházení. Většina komerčních DVD a Blu-ray přitom nějakou formu ochrany používá. Česká protipirátská unie ve svém FAQ potvrzuje, že prolomení ochrany DVD proti kopírování je právně problematické i v případě osobního užití.
U domácích a datových disků bez ochrany je situace jednodušší. U komerčních titulů s ochranou však může být kopírování právně problematické. Veřejně známá judikatura, která by se v Česku přímo zabývala tímto konkrétním postupem, chybí. Nejbezpečnější je proto začít u rodinných videí a nenahraditelných záznamů, které nejsou chráněné proti kopírování.
Největší smysl má zálohovat obsah, který už nemusíte mít možnost znovu získat. Rodinná videa, školní představení nebo záznamy z kamer. Ztráta komerčního filmu je sice nepříjemná, ale většinou ho lze koupit znovu. Konkrétní český dabing, bonusový materiál nebo limitovaná edice už však dostupné být nemusí. Mechaniku i několik hodin času máte k dispozici právě teď. Disky ale čekat nebudou.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík