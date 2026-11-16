Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vaše DVD a Blu-ray disky jednou přestanou fungovat. Zálohujte je zdarma, než bude pozdě, stačí jeden program

Baví vás články Centrum.cz?

Vídejte je na Googlu častěji.

Upřednostnit
Sdílet
Dennívýzva
0
Kanadský konzervační institut odhaduje životnost lisovaných DVD a Blu-ray disků na 10 až 20 let. Při špatném skladování to může být i méně.
CD s obalem

CD s obalem

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.11.2026 17:51

Reklama
Další články z Mobify.cz
Chytrá domácnost, která šetří peníze: Jak programovatelné hlavice sníží účty za vytápění až o 30 %
Chytrá domácnost, která šetří peníze: Jak programovatelné hlavice sníží účty za vytápění až o 30 %
Jak odhalit skrytý malware, který vám tajně vybíjí baterii a odesílá data hackerům
Jak odhalit skrytý malware, který vám tajně vybíjí baterii a odesílá data hackerům

Telefon se vybíjí rychleji než dřív a mobilní data mizí, i když nic neděláte. Za obojím může být škodlivý...

Zabezpečte své úspory: Jak si správně nastavit dvoufázové ověření v bance a na e-mailu
Zabezpečte své úspory: Jak si správně nastavit dvoufázové ověření v bance a na e-mailu

Samotné heslo dnes nestačí k ochraně bankovního účtu ani e-mailu. Dvoufázové ověření přidává druhou...

Jak bezpečně zálohovat fotky z telefonu do cloudu zcela zdarma a nepřijít o své vzpomínky
Jak bezpečně zálohovat fotky z telefonu do cloudu zcela zdarma a nepřijít o své vzpomínky

Google dává každému majiteli účtu 15 GB cloudového prostoru zdarma, a to stačí k tomu, aby vaše fotky...

Jak snížit spotřebu lednice a mrazáku: Stačí změnit polohu a správně nastavit termostat
Jak snížit spotřebu lednice a mrazáku: Stačí změnit polohu a správně nastavit termostat

Lednice nastavená o pár stupňů níž, než je třeba, může žrát až o čtvrtinu víc proudu. Přitom stačí dvě...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.