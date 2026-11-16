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VIDEO: Tajemný vandal propichuje pneumatiky. Jsme zoufalí, zní z Litovle

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Značně nepříjemné situace zažívají někteří obyvatelé jedné z ulic v Litovli, kterým neznámý člověk poškozuje pneumatiky na autech. Policisté zatím evidují tři případy, místním se neznámého pachatele podařilo v noci částečně zachytit na kamerovém záznamu.
VIDEO: Tajemný vandal propichuje pneumatiky. Jsme zoufalí, zní z Litovle

VIDEO: Tajemný vandal propichuje pneumatiky. Jsme zoufalí, zní z Litovle

Zdroj: Nikola Macková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 16:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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