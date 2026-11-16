Hokit po prohře na UFC 334 požádal o okamžitou odvetu s Ganem. Dana White reagoval v přímém přenosu na tiskovce

Krátce po porážce se na Hokitově Instagramu objevil tmavý obrázek se třemi anglickými slovy a sadou označených účtů z vedení UFC. Zhruba ve stejné době seděl Dana White na poturnajové tiskové konferenci v New Yorku a na ten vzkaz odpověděl jediným slovem. Pak začal chválit bojovníka, kterého ještě v září veřejně nemusel. Z poražené strany oktagonu se tak během pár minut stalo zboží, o kterém šéf organizace mluví jako o výhodné investici. Redakce MMAmagu proto položila vedle sebe přepisy dvou jeho tiskových konferencí, zářijové a newyorské.
Tři slova na Instagramu a jedno slovo na pódiu
Znění příspěvku přenesl server MMA Junkie: „Immediate rematch please“, tedy „Okamžitou odvetu, prosím“. Hokit v něm označil šéfa UFC Danu Whitea, matchmakera Micka Maynarda a Huntera Campbella, dalšího z představitelů organizace.
Zápas, o jehož opakování jde, byl hlavním bodem turnaje UFC 334 ze 14. listopadu 2026 v newyorské Madison Square Garden. Ciryl Gane, 36letý francouzský šampion těžké váhy do 120,2 kg, šel do klece s bilancí 14-2 a jedním zápasem bez výsledku a titul obhájil jednomyslným rozhodnutím 48:47, 48:47 a 48:47 po pěti kolech; oficiální lístky zveřejnila UFC. Po výhře má 15-2. Josh Hokit, 29letý Američan v těžké váze, přišel s bilancí 10-0 a v UFC 4-0, odchází s 10-1, v organizaci 4-1.
Na tiskové konferenci po turnaji padla Hokitova žádost na přetřes. White podle MMA Junkie odpověděl s úsměvem jediným „OK“. Francouzský deník Le Parisien upozornil, že z té slabiky nešlo poznat, jestli jde o souhlas, nebo jen o vzetí na vědomí.
Jenže to „OK“ bylo jen rozehřátí. Pak White řekl o Hokitovi věci, které si o něm ještě dva měsíce předtím rozhodně nemyslel.
Dva měsíce, dvě tiskovky a úplně jiný Dana White
Na téže tiskové konferenci, jejíž výroky zveřejnila UFC 15. listopadu 2026, White řekl: „Vezměte si i tohle: byl to Hokitův první pětikolový hlavní zápas, dal pět tvrdých, šílených kol, má neuvěřitelnou bradu, nezastavitelné kardio. Za ten zápas k němu mám jen respekt. Bylo to neuvěřitelné.“ Podle MMA Junkie k tomu dodal: „Myslel jsem si, že je to ukecanej pitomec, nesnášel jsem jeho číslo a celou tu věc. Teď toho chlapa sakra respektuju. Je skutečný. Jeho akcie u mě stouply.“
Ještě v září 2026, po turnaji UFC 331 v Los Angeles, zněl jinak. Server MMA News ho tehdy citoval: „Doslova se mi nelíbí vůbec nic z toho, co Josh Hokit říká. Nemusím tě mít rád, aby se ti tady dařilo. To je můj problém.“ Mezi oběma vystoupeními leží dva měsíce a jeden pětikolový zápas.
Sám Hokit se ozval 15. listopadu 2026 videem, které popsal server MMA Weekly: „Věřím, že budu mistrem světa. Nenecháme to v rukou rozhodčích. Vrátíme se.“ Prohrál a mluví jako vyzyvatel s otevřenou linkou na vedení.
Whiteova verze zápasu zní jako epos o nezničitelném chlapovi. Čísla ale vyprávějí jiný příběh a nejvíc ho prozrazují poslední dvě kola.
Co ukazuje statistika, kterou White na pódiu nezmínil
Ze zápasového přehledu Cage Nightly, který uvádí data ze statistik UFC a do kterého redakce MMAmagu nahlédla, plyne, že Gane zasáhl 237 významných úderů proti Hokitovým 146.
|Úsek zápasu
|Gane
|Hokit
|1. až 3. kolo
|127
|92
|4. kolo
|40
|21
|5. kolo
|70
|33
Čísla z mistrovských kol si redakce MMAmagu sečetla: 110 proti 54, tedy rozdíl 56 úderů. V prvních třech kolech dohromady činil rozdíl 35. Na kratším úseku si Gane vytvořil větší náskok než v prvních třech kolech. Podle přehledu TenNine dali čtvrté i páté kolo Francouzovi všichni tři sudí. O správnosti bodování tenhle text nerozhoduje, drží se oficiálního skóre a dostupných čísel.
Pochvala od šéfa je hezká věc, podpis pod zápasem ale chybí
GLOSA Pochvalu z pódia nelze vyměnit za smlouvu. V oficiálním žebříčku UFC redakce MMAmagu k 16. listopadu 2026 dohledala Hokita na pátém místě těžké váhy, před ním jsou Tom Aspinall, Alexander Volkov, Alex Pereira a Sergej Pavlovič. Odveta k tomuto datu oznámená není. Program turnaje UFC 335 vede jako jeden z vrcholů souboj Pereiry s Pavlovičem 12. prosince 2026, ne druhé setkání Ganea s Hokitem. Aspinall podle UFC uvolnil titul v září 2026 kvůli pokračujícím komplikacím po poranění oka.
Promotérská logika přitom Hokitovi nahrává. Těsná porážka v pětikolovém hlavním zápase se prodává líp než hladká výhra nad jménem, které nikdo nezná. Hokit odchází s první prohrou v kariéře, ale s příběhem, který se dá zabalit podruhé.
Kurz jeho akcií po Madison Square Garden stoupl. Obchod ale zatím nikdo neuzavřel a kurzy v těžké váze UFC se mění rychleji než oficiální pořadí.
Metodika
Redakce MMAmagu pracovala s oficiálními bodovacími lístky UFC k turnaji UFC 334, s textem UFC z 15. listopadu 2026, s oficiálním žebříčkem a programem UFC ke 16. listopadu 2026 a s databází Sherdog; na turnaj ani na tiskovou konferenci nejela. Výpočet vychází z rozpisu významných úderů na Cage Nightly, který uvádí data ze statistik UFC: Gane 41, 56, 30, 40 a 70 úderů v kolech 1 až 5, Hokit 29, 39, 24, 21 a 33, z čehož plynou součty 127:92 za první tři kola a 110:54 za poslední dvě, tedy rozdíly 35 a 56. Originál Hokitova příspěvku na Instagramu ani přímý záznam statistik UFC se k 16. listopadu 2026 otevřít nepodařilo, proto znění vzkazu, Whiteovo „OK“ i věta o stoupajících akciích prošly přes MMA Junkie, MiddleEasy a Le Parisien a čísla úderů přes Cage Nightly. Whiteův zářijový výrok pochází z MMA News a Hokitovo video z MMA Weekly, primární záznamy obou vystoupení dohledány nebyly. Článek nehodnotí správnost verdiktu sudích a nezahrnuje jednání o dalším soupeři pro Ganea, které ke 16. listopadu 2026 nebylo oficiálně oznámeno.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek