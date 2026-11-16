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Hokit po prohře na UFC 334 požádal o okamžitou odvetu s Ganem. Dana White reagoval v přímém přenosu na tiskovce

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Josh Hokit odešel z Madison Square Garden poprvé v kariéře jako poražený. Přesto o něm Dana White mluvil líp než před zápasem. Kolik je taková pochvala v UFC vlastně v kurzu?
Hokit po prohře na UFC 334 požádal o okamžitou odvetu s Ganem. Dana White reagoval v přímém přenosu na tiskovce

Hokit po prohře na UFC 334 požádal o okamžitou odvetu s Ganem. Dana White reagoval v přímém přenosu na tiskovce

Zdroj: UFC
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.11.2026 17:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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