Ulice v úterý: Mastný jedná Soně za zády, Matěj skončí s Adélou ve vaně a nečekaná otázka na Aničku

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Hned zítra to bude v seriálu Ulice hodně divoké. Adéla s Matějem vyzkouší uvolňující přípravek z Německa a pak budou mít hodně co vysvětlovat. Kořínek má na Aničku nečekanou otázku a Soňa zjistí, že Mastný se snaží podkopat její pozici.
Z toho bude průšvih
Jak Matouš (Radúz Mácha) slíbil, tak i udělal. Jeho návrh, že se s Anežkou (Karolína Lipowská) rád seznámí, totiž myslel vážně a hned druhý den se s ní a s Žofkou (Kateřina Ujfaluši) sejdou v bistru. Skvěle se baví, ale to ještě netuší, co se mezitím odehrává u nich v bytě.
Matěj Dvořák (Jiří Dlouhý) na Adélinu (Karolína Synková) prosbu sehnal „uvolňující“ doplněk, který měl být, alespoň jak tvrdila v pondělí Anežce, jen z bylinek a vlastně přírodní. Jen u nás je podle ní z nepochopitelných důvodů pořád ještě nelegální. Adéla proto nelenila a napsala Matějovi, který jí ho přivezl.
Oba se rozhodnout ten zázrak vyzkoušet a nebudou se stačit divit, co to s nimi udělalo, co vyváděli a jak mizerně se najednou cítí. Pomocnou ruku bude muset přiložit i Matouš a oba budou mít Anežce co vysvětlovat, protože spolu skončí ve vaně plné pěny.
Mastný jedná za jejími zády
Soňa (Lucie Vondráčková) se dozví, že Radek Mastný (Pavel Novotný) se snaží jednat za jejími zády. Postupně obchází její zastupitelstvo a snaží se podkopat její důvěru a pozici. Egonovi (Bořek Slezáček), který se právě obléká, se svěří, že Mastný všem tvrdí, že koalice s Jirkou Hložánkem (Ondřej Havel) byla velká chyba.
Nečekané pozvání
Anička (Ljuba Krbová) přijala pozvání profesora Kořínka (Josef Carda) a společně se sejdou v hospodě. Ona to považuje za obyčejné setkání nad šálkem čaje, ale Kořínek ji nevylákal na schůzku jen tak. Má k tomu totiž vážný důvod a Aničky se potřebuje na něco zeptat. Míří totiž na delší dobu do Kolumbie a byl by moc rád, kdyby se přidala k němu.
Sváteční odpoledne
Kamila (Natálie Řehořová) doufala, že si to ještě jeji rodina rozmyslí a stráví sváteční den společně jako předchozí roky. Zajdou na hřbitov, udělají si pěkný výlet a večer budou péct. Jenže nikdo nemá čas. Nakonec si s Karlou (Markéta Stehlíková) udělají den jen pro sebe a Kamila po hodně dlouhé době bude myslet i na sebe.
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor).