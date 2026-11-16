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Po stopách židovských rodin v Brně. Průvodce přibližuje jejich osudy i historii domů

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Příběhy židovských rodin, jejichž životy násilně přerušila nacistická okupace, přibližuje průvodce po brněnských kamenech zmizelých. Čtenáře zavede do ulic Hroznová a Květná, kde připomíná osudy rodin Stern, Wittal a Stiassni. Součástí publikace je také audioprůvodce dostupný ve dvanácti jazycích.
Po stopách židovských rodin v Brně. Průvodce přibližuje jejich osudy i historii domů

Po stopách židovských rodin v Brně. Průvodce přibližuje jejich osudy i historii domů

Zdroj: Veronika Skálová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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