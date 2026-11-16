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Čerpací stanice s raketami: Rusko požaduje návrat NATO na pozice z roku 1997

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Moskva po jednání s vyslanci USA znovu žádá, aby se NATO vrátilo do stavu z roku 1997. Co požadavky znamenají a proč je Aliance dosud odmítá?
Čerpací stanice s raketami: Rusko požaduje návrat NATO na pozice z roku 1997

Čerpací stanice s raketami: Rusko požaduje návrat NATO na pozice z roku 1997

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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