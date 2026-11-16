Svět zná nového Jamese Bonda. Daniela Craiga střídá Pattinson z Harryho Pottera a Batmana

Robert Pattinson vystřídá Daniela Craiga a stane se v pořadí sedmým představitelem Jamese Bonda. Tvůrci populární filmové série to potvrdili v pondělí odpoledne fotkou čtyřicetiletého herce v padnoucím smokingu s pistolí v ruce. Nového britského špiona si zahraje hvězda upírské ságy Stmívání, Harryho Pottera nebo komiksového Batmana.
Temný smoking a tajná kampaň
Produkční společnost Amazon MGM Studios ukončila pětileté čekání na nástupce Daniela Craiga. Oficiální účty agenta 007 nejprve v pondělí smazaly všechny starší příspěvky a nahradily je opakující se zprávou, že identita byla potvrzena. Následně tvůrci zveřejnili první fotografii Roberta Pattinsona. Krátké video pak ukázalo herce obklopeného tmou, jak míří do neznáma zbraní. Vše uzavřel tradiční slib pro fanoušky, že James Bond se vrátí.
Nový představitel britského tajného agenta označil roli za splněný sen. „James Bond je jednou z nejlegendárnějších postav kinematografie a to, že mi svěřili agenta 007, je pro mě poctou na celý život,“ řekl Pattinson v oficiálním prohlášení. Doplnil, že je nesmírně vděčný producentům a režisérovi za to, že v něj plně uvěřili.
Způsob představení nového herce se radikálně lišil od akce z roku 2005. Tehdy producenti odhalili Daniela Craiga v Londýně, kam přijel na vojenském motorovém člunu v doprovodu královské námořní pěchoty. Craig tehdy po tiskové konferenci s úsměvem novinářům vyprávěl, že si po získání role dal hned několik martini. Nyní tvůrci vsadili na uhlazenou a strohou kampaň na sociálních sítích.
Režisér Duny a silní soupeři
Režie šestadvacáté bondovky se ujme Kanaďan Denis Villeneuve, který s Pattinsonem nedávno pracoval na třetím dílu sci-fi Duna. Scénář píše Steven Knight, známý především díky úspěšnému seriálu Gangy z Birminghamu. Na celou produkci dohlíží Amy Pascal a David Heyman.
Villeneuve po pondělním oznámení poděkoval všem hercům, kteří se účastnili dlouhých kamerových zkoušek. „Byli jsme obklopeni mimořádným talentem, ale agent 007 může být jen jeden. Jsem nadšený, že mohu přivítat Roberta Pattinsona. Má nadčasovou duši Jamese Bonda a přináší zcela novou energii,“ uvedl režisér k volbě hlavní hvězdy s tím, že se nemůže dočkat spolupráce.
O roli v posledních měsících usilovali také Josh O’Connor, Callum Turner, Nicholas Hoult nebo Jack Lowden. Zahraniční média upozorňují, že producenti tentokrát sáhli po hotové filmové hvězdě s mimořádným komerčním dosahem. Pattinson letos táhl komorní The Drama s tržbami přes 134 milionů dolarů při rozpočtu 28 milionů. V Nolanově Odysseji si pak zahrál vedlejší roli Antinoa a ta vydělala neuvěřitelné 1,8 miliardy. „Jeho herecká nebojácnost, smysl pro sebeironii a schopnost neustále se měnit z něj dělají dokonalého Bonda pro naši dobu,“ řekli Pascal a Heyman.
Od upíra ke špionovi
Robert Pattinson na sebe poprvé výrazně upozornil v roce 2005 jako student Cedric Diggory ve filmu Harry Potter a Ohnivý pohár. Celosvětovou slávu mu pak přinesla role upíra Edwarda Cullena ve filmové sérii Stmívání. Podle stanice BBC volba Pattinsona potěší mileniály a generaci Z, pro které je právě díky Stmívání hvězdou. Později si vybíral spíše nezávislé snímky u respektovaných tvůrců, jako je David Cronenberg nebo Robert Eggers.
Do světa velkých sérií se naplno vrátil v roce 2022 v roli Batmana, kterého si zopakuje i v připravovaném pokračování. Pochybovači přitom tvrdili, že roli Bonda právě kvůli těmto závazkům hrát nemůže.
Před Pattinsonem hrálo Jamese Bonda v oficiální sérii pouze šest mužů od Seana Conneryho v roce 1962 po Daniela Craiga. Všechny oficiální bondovky vydělaly dohromady 7,8 miliardy dolarů. Jen Craigův snímek Skyfall v roce 2012 utržil přes miliardu. Korespondent BBC upozornil, že Bonda v oficiální sérii hrálo o polovinu méně lidí, než kolik jich chodilo po Měsíci. Natáčet se má v roce 2027 a do kin by měl film přijít v roce 2028.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (instagram, bbc).