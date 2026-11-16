Filmoví fanoušci mají důvod k radosti. Novým Jamesem Bondem je herec Robert Pattinson, známý ze Stmívání

Novým Jamesem Bondem se stal britský herec Robert Pattinson. Jeho obsazení bylo oznámeno v pondělí 16. listopadu 2026 prostřednictvím oficiálních účtů filmové série na sociálních sítích. Zveřejněný snímek zachycuje herce v elegantním smokingu, který k nejslavnějšímu filmovému agentovi neodmyslitelně patří. Pattinson se tak ujme role, kterou naposledy ztvárnil Daniel Craig. Ten se s postavou rozloučil v roce 2021 ve snímku Není čas zemřít. Nový představitel Bonda se objeví v připravovaném šestadvacátém filmu série, jehož název ani datum premiéry zatím nebyly oznámeny.
O slavnou roli bojovalo několik známých herců
Výběr nového představitele Jamese Bonda provázely dlouhé měsíce spekulací a neveřejných kamerových zkoušek. Mezi nejčastěji zmiňované kandidáty patřili Callum Turner, Jack Lowden a Josh O'Connor. Později se do užšího výběru dostali také Robert Pattinson a Nicholas Hoult. Právě Pattinsonovo jméno začalo v posledních týdnech nabývat na významu, přestože původně nepatřil mezi hlavní favority. Zlom nastal po zprávách, že absolvoval kamerové zkoušky v Londýně a mohl získat výhodnější smluvní podmínky než ostatní uchazeči. Ještě několik dní před oznámením však nebylo veřejně potvrzeno, kterému herci nakonec připadne jedna z nejžádanějších rolí světové kinematografie.
Zajímavé informace se objevily také kolem připravovaných smluv. Pattinson měl podle dřívějších zpráv dostat nabídku na účast ve třech bondovkách, zatímco u některých jeho konkurentů se počítalo se čtyřmi filmy. Hovořilo se rovněž o výrazně vyšším honoráři, jehož konkrétní výše nebyla zveřejněna. Tyto podrobnosti ale zatím nebyly oficiálně potvrzeny. Výběr zavedené hollywoodské hvězdy je přitom pro sérii významný i z obchodního hlediska. Pattinson má za sebou úspěšné velkorozpočtové filmy a jeho jméno je dobře známé divákům několika generací.
Pattinson už jednou svého největšího soupeře porazil
Obsazení Pattinsona má zajímavou souvislost s jeho předchozí kariérou. Jedním z jeho konkurentů při výběru Jamese Bonda byl Nicholas Hoult, se kterým v minulosti soupeřil také o hlavní roli ve filmu Batman. Už v roce 2019 oba patřili mezi vážné kandidáty na představitele Bruce Waynea. Přednost tehdy dostal Pattinson, zatímco Hoult později přiznal, že pro něj ztráta příležitosti představovala nepříjemnou zkušenost. Oba herci se nyní znovu ocitli mezi uchazeči o stejnou významnou filmovou postavu. A stejně jako v případě Batmana nakonec uspěl Pattinson.
Čtyřicetiletý herec se poprvé výrazněji zapsal do povědomí diváků rolí Cedrica Diggoryho ve filmu Harry Potter a Ohnivý pohár z roku 2005. Celosvětovou popularitu mu následně přinesla postava upíra Edwarda Cullena v romantické sáze Stmívání. Po jejím skončení se začal věnovat také náročnějším dramatickým rolím. Výrazné herecké výkony předvedl například ve filmech Dobrý časy nebo Maják. V roce 2022 se představil jako Batman, čímž potvrdil, že dokáže obstát také v hlavní roli rozsáhlé filmové série. Jeho dosavadní kariéra tak zahrnuje romantické příběhy, psychologická dramata i akční velkofilmy.
Novou bondovku natočí režisér Duny
Připravovaný film bude režírovat Denis Villeneuve, který stojí za úspěšnými snímky Duna, Příchozí nebo Blade Runner 2049. Scénář připravuje Steven Knight, známý především jako tvůrce seriálu Gangy z Birminghamu. Produkce se ujmou Amy Pascalová a David Heyman. Pro Villeneuvea přitom Pattinson není neznámým hercem, protože spolupracovali už na připravovaném třetím pokračování Duny. Jejich další společný projekt tak bude patřit k nejsledovanějším filmovým premiérám následujících let. Konkrétní podobu nového Bonda ani podrobnosti o příběhu však tvůrci zatím neodhalili.
Významnou změnu představuje také nové vedení celé značky. V roce 2025 převzala společnost Amazon MGM tvůrčí kontrolu nad bondovskou sérií, kterou dlouhodobě vedli Barbara Broccoliová a Michael G. Wilson. Právě tato změna otevřela cestu k nové podobě filmového agenta 007. Připravovaný snímek bude prvním Bondovým dobrodružstvím vznikajícím pod novým tvůrčím vedením. Natáčení se očekává v roce 2027 a premiéra by mohla následovat v roce 2028. Přesný harmonogram ale zatím nebyl oficiálně potvrzen.
Daniel Craig skončil po pěti filmech
Daniel Craig ztvárnil Jamese Bonda celkem v pěti filmech, počínaje Casino Royale z roku 2006. Následovaly snímky Quantum of Solace, Skyfall, Spectre a Není čas zemřít. Poslední jmenovaný film přinesl neobvyklý závěr, při kterém hlavní hrdina zemřel. Pro pokračování série tak bude nutné představit novou podobu slavného agenta. Pattinson naváže na herecké legendy, mezi které patří Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton nebo Pierce Brosnan. Bondovské filmy dosud celosvětově utržily více než sedm miliard dolarů a patří k nejúspěšnějším filmovým sériím v historii.
apnews.com, theguardian.com, people.com