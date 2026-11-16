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Karlovarský kraj chce rozdělit lůžkovou péči mezi své nemocnice

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Vedení Karlovarského kraje předloží na prosincové zastupitelstvo návrh optimalizace sítě nemocnic v kraji. Dohoda by měla definovat potřeby lůžkových oddělení a jejich umístění v jednotlivých nemocnicích tak, aby bylo jejich umístění efektivní nejen z pohledu dosažitelnosti pro pacienty.
Karlovarský kraj chce rozdělit lůžkovou péči mezi své nemocnice

Karlovarský kraj chce rozdělit lůžkovou péči mezi své nemocnice

Zdroj: Karlovarský kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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