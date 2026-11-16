Kohout popsal návrat po vážné bouračce a operaci nohy. V kleci se představí na turnaji, kde nastoupí i Marpo

Berle, operace a vzkaz z nemocničního pokoje. Tak vypadal Matouš Kohout v polovině května 2026, den po dopravní nehodě. Fanoušci tehdy řešili, jestli vůbec ještě někdy nastoupí, ne kdy. V polovině listopadu se jeho jméno objevuje u slovenského turnaje a v kalendáři svítí 28. listopad. Jeho soupeře přitom v Česku skoro nikdo neviděl zápasit a jeho zápasová historie vypadá jinak, než jak se o něm píše. Redakce MMAmag proto prošla databáze i veřejné stránky turnaje.
Trenčínský zimák, 28. listopadu a jeden nevypsaný duel
Podle Káóčka, které 15. listopadu 2026 odkázalo na Kohoutův instagramový příspěvek, má 34letý český bojovník z Prahy s profesionální bilancí 12-10-0 nastoupit 28. listopadu 2026 na turnaji PML 22 v Trenčíně proti 36letému portugalskému bojovníkovi Alfredu „Junior Orgulho“ Souzovi s bilancí 17-13-0 a jedním no contestem. PML je slovenská organizace, kterou Sherdog eviduje pod názvem Professional Muaythai League. Na otevřené stránce turnaje ani na prodejní stránce TicketLIVE ale tenhle duel vypsaný není, takže potvrzený je zatím samotný večer na zimním stadionu Pavla Demitru, nikoli zápas. V materiálech obou webů nestojí u Kohoutova duelu ani váhový limit, ani titul.
Na prodejní stránce TicketLIVE redakce MMAmag dohledala začátek v 18:00, oficiální web PML přitom uvádí 17:30.
Že se tahle věta dá v polovině listopadu vůbec napsat, je samo o sobě zvláštní. Ještě v květnu Kohout popisoval, že vyšetření CT nevypadá vůbec dobře.
Co psal, když to ještě vypadalo zle
Server Fights.cz 19. května 2026 citoval z jeho instagramového příspěvku: „Včera jsem měl dopravní nehodu. Cétéčko nevypadá vůbec dobře, za pár hodin mě čeká operace.“ Téhož dne převzalo velmi podobné znění i Káóčko, včetně věty „pár týdnů budu o berlích“. Jde výhradně o to, co o svém stavu zveřejnil sám bojovník; žádnou diagnózu ani prognózu nikdo oficiálně nepopsal.
Pauza má i sportovní rozměr. Z profilu na FightMatrixu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že naposledy Kohout nastoupil 7. března 2026 na turnaji OKTAGON 85 proti Christianu Eckerlinovi a prohrál po třech kolech jednomyslným rozhodnutím. Vrací se tedy po zranění i po porážce.
Na druhé straně klece bude stát muž, kterého česká média odbyla větou o jedné porážce za druhou. Jenže jeho zápasová historie říká něco jiného.
Portugalec, kterého databáze popisuje jinak, než se o něm píše
Alfredo „Junior Orgulho“ Souza je 36letý portugalský bojovník ve welterové váze do 77 kg. V jeho zápasové historii na Sherdogu napočítala redakce MMAmag od 6. března 2022 do 5. dubna 2025 jednu výhru, šest porážek a jeden no contest.
|Rok
|Zápasy
|Výsledky (výhry-prohry-remízy, NC)
|2022
|3
|0-3-0, 0 NC
|2023
|2
|0-2-0, 0 NC
|2024
|2
|1-1-0, 0 NC
|2025
|1
|0-0-0, 1 NC
Série proher ale není nepřerušená. Poslední dokončený zápas Souza vyhrál 25. května 2024 nad Christopherem Jacquelinem jednomyslným rozhodnutím, posledním záznamem je no contest z 5. dubna 2025 proti Anthonymu Grondinovi. Papírově je favoritem Kohout. Naproti němu ale nestojí soupeř do počtu, nýbrž ostřílený matador.
Zbývá poslední otázka: proč se jméno z OKTAGON MMA objeví na cizí kartě.
Proč se tvář OKTAGON MMA objeví na cizí kartě
ANALÝZA Profil Matouše Kohouta na webu OKTAGON MMA, do kterého redakce MMAmag nahlédla 16. listopadu 2026, ho stále vede mezi bojovníky organizace s bilancí 12-10-0 a jako jeho gym uvádí Gorila MMA a TKBC Praha. O odchodu nikde není řeč. PML si přitom jména z české ligy půjčuje dlouhodobě: už v roce 2022 u turnaje PML 4 sama napsala, že Kohout působí v OKTAGON MMA a zaskakuje podle pravidel muay thai, a 24. května 2024 nastoupil na PML 10 proti Oscaru Mauriciu Diazovi, kde vyhrál jednomyslným rozhodnutím.
Proč zrovna Trenčín, oficiálně nevysvětlila ani jedna z organizací. Káóčko to přičítá „vřelým vztahům“ obou stran; totéž médium píše, že pokud Kohout uspěje, nastoupí příště nejspíš znovu v OKTAGON MMA. Je to výhled jedné redakce, ne potvrzený plán.
Večer kolem něj má vlastní tah. Marpo a Bergino, kapitáni reality show Fight House, se podle PML utkají podle thajboxerských pravidel, Sportnet navíc hlásí grapplingový duel Ľudovíta Kleina s Kacperem Formelou. Kohoutův zápas s ničím z toho nesoupeří. Cesta z berlí pod světla trvala půl roku a v Trenčíně má být teprve první krok zpátky do velké ligy.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala s oficiální stránkou turnaje PML 22, s prodejní stránkou TicketLIVE, s profilem Matouše Kohouta na webu OKTAGON MMA a na FightMatrixu a s profilem Alfreda Souzy na Sherdogu, vše k náhledu 16. 11. 2026. Do výpočtu Souzovy bilance vstoupilo osm zápasů ze Sherdogu od 6. 3. 2022 do 5. 4. 2025, rozepsaných v tabulce po letech, a jejich součet dává 1 výhru, 6 porážek a 1 no contest. Originální instagramové příspěvky Matouše Kohouta k nehodě i k ohlášenému návratu se nepodařilo otevřít, proto jsou jeho výroky i samotné ohlášení duelu uvedené přes Fights.cz a Káóčko, která z jeho Instagramu vycházela. Profil Souzy na Tapology se otevřít nepodařilo, kontrola případného novějšího zápasu proto stojí jen na Sherdogu; na turnaje redakce nejezdí a nepracovala s přenosem. Článek nezahrnuje ceny vstupenek ani výdělky bojovníků, proto nebyl potřeba převod měny, a otevřenou otázkou zůstává váhový limit, pravidla a případná titulovost Kohoutova duelu, které v dostupných materiálech PML ani TicketLIVE nejsou uvedené.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková