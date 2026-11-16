Alternativní influencer z Moravy Macinka na Letné našel zlatou žílu a Turek Motor Hranatý objevil Babišův blahobyt

Liga užitečných Babišových získala v boji proti demonstrantům na Letné konkurenci z motoristické stáje. Petr Macinka se rozhodl veřejnosti vysvětlit, proč vlastně může být Vláda se statisícovou demonstrací proti její politice spokojená, a dokonce v ní našel příjem pro státní rozpočet. Filip Turek přispěchal s objevem znuděnosti z blahobytu, šaškováním, parodií na sametovou revoluci a finanční analýzou České televize. Alternativní influencer z Moravy a jeho stranický kolega se pustili do zesměšňování demonstrantů s vervou, před níž blednou i výkony Aleny Schillerové. Macinka si vymyslel dokonalou symbiózu Vlády s opozicí a Turek se rozhodl veřejnosti vysvětlit, kdo je finančně gramotný.
Petr Macinka se rozhodl povznést nad stovky tisíc lidí, kteří se sešli na Letné, a předvést, jak vypadá racionální rozbor protivládní demonstrace v podání předsedy Motoristů. Alternativní influencer z Moravy totiž objevil hned několik důvodů k radosti. K radosti demonstrantů, organizátorů i samotné Babišovy Vlády. „Racionálně k dnešní demonstraci Milionu chvilek. Myslím, že byla skvělá hned ve třech rovinách: Voliči opozice si mohou dopřát pocit, že ‚zachránili‘ nezávislost České televize, o kterou ovšem nikdo nikdy neusiloval. Pan Minář a několik jeho kolegů musí mít radost, protože během krátké doby vydělali miliony korun na darech od ‚občanské společnosti‘. Ministerstvo financí je spokojeno, protože dary podléhají zdanění, takže tím získá příjem do státního rozpočtu. Dokonalá symbióza vlády s opozicí,“ prohlásil Macinka. Výborně. Ministr zahraničí objevil způsob, jak využít protivládní demonstrace k vylepšení státního rozpočtu. Schillerové stačí ponechat svobodná média jejich osudu, Klempíř může pokračovat v práci na Ministerstvu kultury a Macinka se postará o příjmy. Čím více lidí se nad výkony Babišova kabinetu rozčílí, tím lépe pro státní kasu.
Macinkova rozprava má ještě jednu přednost. Předseda Motoristů se rozhodl předvést, jak si představuje nezávislost České televize, „o kterou ovšem nikdo nikdy neusiloval“. Macinka si při pokusu o zesměšnění demonstrantů patrně zapomněl pohlídat vlastní větu. Ve snaze vysvětlit veřejnosti, že nezávislost České televize nikdo neohrožuje, totiž oznámil, že o její nezávislost nikdo nikdy neusiloval. Ministr zahraničí se v touze uštědřit lekci statisícům lidí dostal do pozice člověka, který by měl nejprve zachránit vlastní souvětí. U alternativního influencera z Moravy žádné překvapení. Macinka se před časem pustil do označování zavedených médií za alternativní a nyní přispěl i alternativním výkladem nezávislosti.
Nejvíce energie však věnoval tradiční disciplíně Babišovy vládní koalice. Počítání cizích peněz. Denis Doksanský již před několika dny odhalil milionový byznys Milionu chvilek a jeho údajného „majitele“, Oto Klempíř při lustraci spolku naletěl falešné cenovce trička a Alena Schillerová si mezi vzpomínkami na cinkání klíči spočítala, kolik lze ušetřit na mikině bez kapuce. Macinka se rozhodl předběhnout všechny. Dary, které získal občanský spolek, proměnil rovnou v miliony vydělané Mikulášem Minářem a několika jeho kolegy.
Macinka objevil dokonalou symbiózu a Dlužena má nový zdroj příjmů
Alena Schillerová by měla Macinkovi za jeho ekonomický objev poděkovat. Ministryně financí se totiž ještě před demonstrací pokoušela veřejnosti vysvětlit, jak je nevkusné obchodovat se svobodou a demokracií, a organizátorům Letné přisoudila zájem o prodej mikin a čepic. Macinka objevil podstatně lepší využití občanských protestů. Peníze pro státní rozpočet. Schillerová by se místo nekonečného hledání rozpočtových úspor mohla s Miinářem pustit do přípravy dalších demonstrací proti vlastní Vládě. Vždyť podle ministrovy ekonomické teorie z nich má stát příjem. Klempíř se postará o veřejnoprávní média, Macinka o zahraniční politiku, Turek o další výroky na adresu žen a demonstranti budou plnit státní kasu. Dokonalá symbióza.
Macinka sice neprozradil, kolik přesně Ministerstvo financí na darech Milionu chvilek získá, ani z čeho očekávaný daňový výnos vypočítal, ale důvod ke spokojenosti šéfce státních financí přidělil. Pozoruhodné. Ještě před několika dny byla Schillerová z organizátorů demonstrace znechucená, nyní se od předsedy Motoristů dozvídá, že by se na ně mohla dívat jako na vítaného přispěvatele do státního rozpočtu. Vláda, proti jejímž krokům vyrazily demonstrovat statisíce lidí, si podle Macinky nemá proč stěžovat. Protestující získali pocit uspokojení, organizátoři miliony a stát daňový výnos. Chybí pouze čtvrtá rovina. Macinka by mohl po demonstrantech požadovat příspěvek na honorář za ekonomický rozbor, který jim právě předvedl.
Alternativní influencer z Moravy se navíc pustil do rozboru demonstrace s povýšeností člověka, kterému se podařilo odhalit cosi, co statisíce ostatních nepochopily. V jeho výkladu na Letnou nepřijeli lidé hájit nezávislost veřejnoprávních médií, nýbrž dopřát si pocit, že ji zachránili. S pocitem spokojenosti se rozejdou domů a Macinka se může dál věnovat politice, kvůli níž tam dorazili. Podobně by mohl ministr zahraničí analyzovat i listopad 1989. Lidé si dopřáli pocit, že zachránili svobodu, pořadatelé měli radost z příspěvků a státu se otevřely nové možnosti výběru daní. Alenka by Macinkovi za podobný výklad asi nepoděkovala. Ještě v sobotu dojemně vzpomínala na cinkání klíči s malými dětmi.
Motoristé však mají v zásobě ještě i dalšího odborníka na občanskou společnost. Ten se rozhodl vysvětlit přítomnost statisíců lidí na Letné neskrývanou hranatou prostotou.
Turek objevil na Letné nudu z blahobytu a šaškování
Filip Turek se pustil do charakteristiky demonstrantů s přímostí, která Macinkovo ego musela přivést k vrcholnému pocitu blaženého tetelení. „Šaškovat na demonstracích kvůli falešnému sebedojetí a touze po trapném exhibování se špetkou syntetické parodie na sametovou revoluci a neřešit opravdové problémy je znamením opravdové znuděnosti z blahobytu. Je to důkaz, že i přes reálné starosti se značná část obyvatel v podstatě nudí,“ prohlásil Turek. Pro hodnocení demonstrantů si vybral popis vlastností, s nimiž má sám v politice bohaté zkušenosti. Člověk, jehož politická kariéra je lemována četnými kontroverzemi, objevil nebezpečí exhibování. Zřejmě se mu nelíbí, pakliže pozornost není věnována přímo Turkovi Motoru Hranatému.
Motorova neoblá představivost se nezastavila u šašků. Objevil důležitý sociologický jev. Statisíce lidí se podle něj na Letné sešly z nudy. Člověk, kterého znepokojuje politika vlády, si podle motoristického myslitele v podstatě nemá na co stěžovat. Žije v blahobytu, neřeší opravdové problémy a místo vhodnějšího využití volného času se vydá demonstrovat. Turek by mohl svůj objev prezentovat i Babišovi se Schillerovou. Velký Andy ještě ani nestihl splnit všechny sliby o lepším životě a Turek již hlásí nadbytek blahobytu.
Zatímco Vondráček na Letné předtím objevil povolební frustraci, profesionální svolávače a štváče, Turek se rozhodl přidat další diagnózu. Nudu. Babišova koalice si ve snaze vysvětlit statisícovou demonstraci vytvořila pozoruhodnou skupinu obyvatel. Podle Vondráčka se lidé nedokážou smířit s výsledky voleb, podle Schillerové se nechali nalákat na marketingovou akci obchodníků s demokracií, dle Macinky si potřebují dopřát pocit záchrany České televize a Turek je vidí utápět v nudě blahobytu. Všichni se shodnou na tom, že sami s protestem nemají nic společného. Vláda je zkrátka tak vynikající, až proti ní vyrazilo demonstrovat několik set tisíc lidí.
Turek se navíc rozhodl zavítat do historie a demonstrantům připsal „syntetickou parodii na sametovou revoluci“. Pro Alenu Schillerovou trošku mizérie. Ministryně se před několika dny zaštítila vzpomínkou na listopad 1989, aby mohla útočit na organizátory dnešních demonstrací, a Turek jí nyní připomněl, že listopadové motivy mohou působit jako trapné exhibování a falešné sebedojetí. Šéfka státních financí by si měla s motoristickým kolegou ujasnit, komu je ještě dovoleno cinkat klíči a vzpomínat na sametovou revoluci. Alence s dětmi v Tišnově zřejmě ano. Statisícům lidí na Letné nikoli.
Turek vytáhl volební výsledky a napočítal demonstrantům hranice demokracie
Hranatý politický myslitel se však nezastavil u rozboru nudy a veřejnosti připomněl, kdo vlastně vyhrál volby. „O vládě se rozhoduje ve volbách, ne na demonstracích: koalici volilo 2 758 719 lidí, sněmovní opozici 2 449 395 (z nich ODS a Piráti v minulosti zrušení poplatků podporovaly) a strany mimo Sněmovnu 413 603. I kdyby na Letnou přišel milion lidí s čepicí Večerníčka za 1 200 Kč, nezmění to výsledek voleb ani mandát vlády prosazovat svůj program,“ prohlásil Turek. Velký objev. Zbývalo účastníkům připomenout, že Letenská pláň není volební místností a pod pódiem se nenachází urna. Politická osvěta v podání Motoristů by byla kompletní.
Turkovi se do volební matematiky navíc připletla čepice Večerníčka. Představitelé Babišovy vlády se bez ní zřejmě neobejdou. Klempíř s Doksanským se přes oblečení pokoušeli dostat k milionovým výnosům, Schillerová k demokracii a Turek k volebnímu mandátu. Motoristický expert vypočítal, že ani milion demonstrantů s čepicí za dvanáct set korun nemůže změnit výsledek voleb. Skutečně nemůže. Mohl by ale politikům naznačit, že veřejnosti vadí způsob, jakým se svěřeným mandátem nakládají. Na podobný výpočet už Turkovi patrně nestačila ani Schillerové kalkulačka.
Finančně gramotný Turek se pustil do milionů a miliard
Motor První Hranatý se rozhodl předvést, že kromě sociologie, historie a ústavních principů ovládá rovněž ekonomiku. Pustil se do České televize a objevil podstatně úspornější způsob její existence. „Osobně bych zachoval pouze garantované financování zpravodajství ČT. Na jeho samotnou výrobu má letos vyčleněno přibližně 435 milionů Kč, na ostatní výrobu 2,415 miliardy. Celkové plánované náklady včetně mezd a provozu jsou 8,536 miliardy Kč!,“ prohlásil Turek. Vykřičník má zřejmě suplovat finanční analýzu. Motoristický odborník na hospodaření televizní instituce vedle sebe postavil náklady na samotnou výrobu zpravodajství, ostatní výrobu a celkový rozpočet zahrnující také mzdy a provoz. Veřejnost měla následně užasnout nad množstvím peněz, které se mu podařilo objevit. Podobnou metodou by mohl rozhořčeně rozebrat i hospodaření nemocnice. Sečíst výdaje za operace, ostatní zdravotní péči, přihodit celkový rozpočet včetně zaměstnanců i budov a připojit vykřičník.
Turek má navíc jasno i o ostatní tvorbě České televize. „Ostatní tvorba ať si na sebe vydělá sama, včetně našich umělců. Model z komunistických padesátých let za záruku demokracie nepovažuji,“ prohlásil. Motoristický poslanec našel původ modelu veřejnoprávní televize v komunistických padesátých letech. Britská BBC, která zahájila pravidelné televizní vysílání již v roce 1936, by se od Filipa Turka mohla dozvědět cosi zajímavého o vlastní minulosti. Turek mohl objevit třeba i to, že televizní poplatky v Británii zavedli o několik let dříve, než se Československo dočkalo prvního televizního vysílání. Motoristickému mysliteli by však podobné detaily pokazily historickou konstrukci.
Podstatně zábavnější je Turkův požadavek, aby si ostatní televizní tvorba vydělávala sama. O tom, kdo má právo získávat peníze na kulturní činnost, by se mohl pobavit s Otou Klempířem. Ministr kultury z Motoristů se totiž věnuje resortu, který nakládá s veřejnými prostředky určenými mimo jiné právě na podporu umění. Divadla, orchestry, filmová tvorba, památky a muzea. Turek by mohl kolegovi navrhnout, aby si všechno na sebe vydělalo samo. Národní divadlo si přepočítá cenu vstupenek, filharmonici budou hledat sponzory a památkáři se poohlédnou po komerčním využití hradů. Klempíř získá méně práce a Motoristé budou moci ušetřit i na Ministerstvu kultury.
Macinka objevil milionáře a Turek jim připočetl dalších sedm milionů
Filip Turek se nakonec pustil také do Milionu chvilek a může si podat ruku s Macinkou, Doksanským i Schillerovou. „Milion chvilek vykázal do konce roku 2025 výnosy přes 173 milionů korun, Minářův projekt Lidé PRO získal dalších 7,31 milionu. Přes 180 milionů dohromady bez letošních, pravděpodobně rekordních příjmů. Vlastní politický projekt ale Minář paradoxně ukončil ještě před demokratickými volbami. Je to jen agresivní byznys zabalený do nelogických, ale líbivých řečí o záchraně demokracie, který zneužívá méně informované občany naskakující na primitivní mediální kampaně. Podle Hlídače státu má přitom 31,3 % letošních smluv ČT skrytou cenu! A hospodaření ČT nepodléhá kontrole NKÚ! Tohle finančně gramotný člověk ze soukromého sektoru v životě nemůže dobrovolně podporovat,“ dodal Turek.
Turek Motor Hranatý se v ekonomické genialitě dostal jediným odstavcem od výnosů občanského spolku přes bývalý politický projekt Mikuláše Mináře až ke smlouvám České televize. Z výnosů spolku udělal důkaz agresivního byznysu, z účastníků demonstrace méně informované občany a z lidí podporujících Českou televizi finančně negramotné jedince. Turek si mohl odpustit alespoň poslední výlet ke gramotnosti. Zatímco jeho stranický předseda objevil osobní milionové výdělky organizátorů na přijatých darech, Turek sečetl výnosy dvou různých projektů za několik let a připojil politický rozsudek.
Macinkova dokonalá symbióza po Turkově finanční analýze získala další rozměr. Předseda Motoristů je s demonstrací spokojený, protože podle něj přinese příjmy státnímu rozpočtu. Turek považuje lidi přispívající na podobné aktivity za méně informované a dobrovolnou podporu České televize pokládá za něco, čeho by se finančně gramotný člověk nedopustil. Motoristé mají před sebou drobný problém. Pokud Turek všechny podporovatele Milionu chvilek finančně vzdělá, Macinka přijde o zdroj příjmů pro státní kasu. Ministryně financí by si měla oba pány pozvat a vysvětlit jim, zda mají v rámci dokonalé symbiózy zájem na dalších darech, nebo by je měli finančně gramotní občané přestat posílat. Na Letenské pláni se kvůli obavám o svobodu a nezávislost České televize a Českého rozhlasu sešly stovky tisíc lidí. Protestovali proti návrhu zákona, který má zrušit poplatky od domácností a firem, převést financování veřejnoprávních médií na stát a ubrat jim peníze. Turek jim za účast nadělil šaškování, sebedojetí, trapné exhibování a nedostatek opravdových starostí. Macinka připsal pocit uspokojení a Ministerstvu financí peníze z darů. Ještě včera se oba mohli domnívat, že Milion chvilek svolává demonstrace proti Vládě. Po vlastních výstupech by si měli připustit, že spolku vydatně pomáhají i s jejich propagací a touto logikou i Schillerové.
© inregion.cz