Rychlá kuřecí čína na pánvi: Nenáročné jídlo, při kterém spotřebujete zásoby a ještě si pochutnáte

Když jsme v létě na zahradě a nikomu se nechce sedat do auta kvůli nákupu, vytahuju kuřecí čínu po česku. Je hotová rychle, zasytí a většinou si vystačí s tím, co už doma stejně leží: kuřecí maso, cibule, mrkev, paprika, česnek a trochu sójové omáčky. Velkou službu tu udělá bramborový škrob a taky krátké prudké restování. Z obyčejných věcí je najednou pánev, která má šťávu a nevezme celé odpoledne.
Na tomhle jídle mám ráda hlavně jeho
variabilitu. Někdy do něj přihodím jarní cibulku, jindy zbytek pórku nebo kus , která už v lednici čeká spíš na slitování. Doma zůstávám u české, ne moc cukety exotické verze. Základní postup ale neměním: maso rychle opéct, dát stranou a zeleninu přidávat podle toho, jak dlouho potřebuje.
Malá rada z kuchyně: Všechno si nakrájejte předem do misek. U číny se pak jede rychle a nad rozpálenou pánví už není moc prostoru hledat česnek nebo honem škrábat mrkev. Recept na bleskovou kuřecí čínu po česku
Doba přípravy: 15 minut Doba vaření: 20 minut Počet porcí: 4 porce Celkový čas: zhruba 35 minut Ingredience pro přípravu 500 g kuřecích prsou 2 lžíce bramborového škrobu 3 lžíce oleje 1 ks větší cibule 2 ks mrkve 1 ks červené papriky 3 stroužky česneku 1 lžička nastrouhaného zázvoru 150 ml kuřecího vývaru 3 lžíce sójové omáčky 1 ks lahůdkové cibulky 1 špetka čerstvě mletého pepře 1 lžička koření na čínu nebo sladké papriky 1 lžička škrobu na zahuštění navíc rýže nebo rýžové nudle k podávání Postup přípravy rychlé kuřecí číny
1.
Kuřecí maso očistěte a nakrájejte na tenké nudličky. V misce ho promíchejte s 2 lžícemi oleje, bramborovým škrobem, pepřem a kořením na čínu. Nechte ho odpočinout aspoň 10 minut. Mezitím si v klidu nachystejte zeleninu.
2.
Cibuli nakrájejte na měsíčky, mrkev na tenké hranolky a papriku na proužky. Česnek nasekejte najemno, zázvor nastrouhejte. Lahůdkovou cibulku zatím nechte bokem, přijde na řadu až na konci.
3. Ve větší pánvi, případně ve woku, rozehřejte zbytek
oleje. Vložte kuřecí maso a restujte ho zprudka asi 3 až 4 minuty, jen aby se zatáhlo a lehce chytilo barvu. Potom ho přendejte na talíř. Šťávu, která na něm zůstane, nevylévejte.
4. Do stejné pánve dejte nejdřív
cibuli a mrkev. Potřebují trochu víc času než zbytek zeleniny, stačí asi 2 minuty. Pak přidejte papriku, zázvor a nakonec česnek. Ten nechte jen krátce rozvonět, ať nezhořkne.
5. Zeleninu podlijte
kuřecím vývarem a přidejte sójovou omáčku. Promíchejte, vraťte do pánve opečené maso i se šťávou z talíře. Nechte všechno společně probublat asi 3 minuty.
6. Chcete-li omáčku hustší, rozmíchejte
1 lžičku škrobu v malém množství studené vody a vlijte do pánve. Krátce míchejte, během 1 minuty omáčka zhoustne. Nakonec vmíchejte lahůdkovou cibulku. Foto: Cooky.cz, Pro hustší omáčku lze přidat lžičku škrobu.
7. Mezitím uvařte
rýži nebo rýžové nudle podle návodu. U nás doma většinou vítězí rýže. Na chalupě je to nejjednodušší a děti ji berou bez řečí.
8. Hotovou
kuřecí čínu dejte na stůl hned, dokud je zelenina ještě trochu křupavá a maso zůstává šťavnaté. Do druhého dne v lednici vydrží, ale z pánve rovnou na talíř je nejlepší. Foto: Cooky.cz, Zelenina má být křupavá a maso šťavnaté. Co se do české číny hodí a co už je navíc Maso nedávejte na pánev všechno najednou, pokud je pánev menší. Ve velké vrstvě pustí šťávu a místo opečení se začne dusit. Mrkev krájejte opravdu na tenčí kousky. Rychleji změkne a v hotovém jídle nebude nepříjemně tvrdá. Když potřebujete vyklidit lednici, hodí se kousek cukety, pórek nebo hrst mražené kukuřice. Se solí opatrně. Sójová omáčka jídlo osolí dost, hlavně když je výraznější.
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