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Rychlá kuřecí čína na pánvi: Nenáročné jídlo, při kterém spotřebujete zásoby a ještě si pochutnáte

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Když jsme v létě na zahradě a nechce se mi běhat po obchodech, přichází na řadu kuřecí čína po česku. Je rychlá, sytá a postavená na tom, co je zrovna doma: kuřecí maso, cibule, mrkev, paprika, česnek a trochu sójové omáčky. Právě bramborový škrob a krátké restování dělají z obyčejných surovin jídlo, které má šťávu a nezabere půl dne.
Obrázek k receptu na Kuřecí čínu po česku aneb co dům dal: Rychlá pánev, do které zužitkujete zbytky a vykouzlíte sytou večeři

Obrázek k receptu na Kuřecí čínu po česku aneb co dům dal: Rychlá pánev, do které zužitkujete zbytky a vykouzlíte sytou večeři

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Kuřecí čínu po česku aneb co dům dal: Rychlá pánev, do které zužitkujete zbytky a vykouzlíte sytou večeři
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 17:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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