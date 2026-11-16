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Car nad mrtvým synem. Slavný obraz možná zachycuje zločin, který nedokážeme doložit

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Ivan Hrozný smrtelně udeřil vlastního syna a vzápětí propadl zoufalství. Tak zná příběh mnoho lidí díky slavnému obrazu Ilji Repina. Jenže když se historici vrátí k dobovým pramenům, jistota mizí. Co se v listopadu 1581 na carském dvoře skutečně stalo – a jak se z neověřeného líčení stala zdánlivě nezpochybnitelná událost?
Car nad mrtvým synem. Slavný obraz možná zachycuje zločin, který nedokážeme doložit

Car nad mrtvým synem. Slavný obraz možná zachycuje zločin, který nedokážeme doložit

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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