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Širší stání a více zeleně. Krnov chce upravit parkoviště u autobusového nádraží

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Parkoviště u autobusového nádraží v Krnově na Bruntálsku čeká v příštím roce revitalizace, která má přinést více zeleně, lepší hospodaření s dešťovou vodou i přehlednější uspořádání dopravy. Projekt počítá s výsadbou zhruba 50 stromů a vybudováním 154 parkovacích míst.
Širší stání a více zeleně. Krnov chce upravit parkoviště u autobusového nádraží

Širší stání a více zeleně. Krnov chce upravit parkoviště u autobusového nádraží

Zdroj: Ateliér Juránek
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 17:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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