Širší stání a více zeleně. Krnov chce upravit parkoviště u autobusového nádraží
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Širší stání a více zeleně. Krnov chce upravit parkoviště u autobusového nádražíZdroj: Ateliér Juránek
Článek byl publikován 16.11.2026 17:57
Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce získá v příštím roce novou dominantu. Zdobit ho budou 8,5 metru vysoké...
Běžný dotaz na autobusové zastávce v Karviné-Hranicích skončil napadením seniorky. Neznámý muž ji měl místo...
Dětské hřiště v novojičínské místní části Žilina získalo nové herní prvky a propojilo se se sousedním...
Požár rodinného domu v Pitárné, místní části obce Vysoká na Bruntálsku, si v neděli dopoledne vyžádal...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →