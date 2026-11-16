Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Konec krkolomných nájezdů a tlačení. Důležitá lávka přes Mži prošla velkou proměnou

Baví vás články Centrum.cz?

Vídejte je na Googlu častěji.

Upřednostnit
Sdílet
Dennívýzva
0
Po rekonstrukci je hotová lávka přes řeku Mži u soutoku s Radbuzou ve Štruncových sadech. Nové provedení nájezdů ocení především cyklisté, vozíčkáři a rodiče s kočárky. Rozebrána a odvezena už je také provizorní lávka, která během stavby sloužila pěším a cyklistům jen o pár desítek metrů dál.
Konec krkolomných nájezdů a tlačení. Důležitá lávka přes Mži prošla velkou proměnou

Konec krkolomných nájezdů a tlačení. Důležitá lávka přes Mži prošla velkou proměnou

Zdroj: Radka Žáková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 17:02

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Výlet na Šumavu v těchto dnech raději odložte, varuje správa národního parku
Výlet na Šumavu v těchto dnech raději odložte, varuje správa národního parku
Bílí koně a účelově založené firmy. Obří daňový podvod za 14 milionů má 12 obviněných
Bílí koně a účelově založené firmy. Obří daňový podvod za 14 milionů má 12 obviněných

Rozsáhlý daňový podvod se škodou ve výši 14 milionů korun a 12 obviněných. Případ rozkryli celníci z...

Popravili tam Píku a věznili Havla. Lidé měli obří zájem o prohlídku největší věznice v ČR
Popravili tam Píku a věznili Havla. Lidé měli obří zájem o prohlídku největší věznice v ČR

Věznice po celém Česku historicky poprvé otevřely své brány veřejnosti a nabídly mimořádné prohlídky. Zájem...

Temnou šumavskou legendu přenesly mladé autorky ve svém filmu do současnosti
Temnou šumavskou legendu přenesly mladé autorky ve svém filmu do současnosti

Příběh inspirovaný šumavskou legendou, která byla pravděpodobně předlohou Erbenovy balady Svatební košile,...

Báli se, že jim exploduje pračka. Na pomoc vyjížděli hasiči i policie
Báli se, že jim exploduje pračka. Na pomoc vyjížděli hasiči i policie

Stěžovali si na silný zápach a měli obavy z výbuchu. Nýrští hasiči společně s policisty vyjížděli do obce...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.